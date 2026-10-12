    • 12 de octubre de 2026 - 22:35

    Rock, letras y memoria: la propuesta cultural de "Gira X Dos", en San Juan

    El escritor Marcelo Casiva y el fotógrafo “Resakka” presentarán su espectáculo multiartístico el próximo sábado 17 de octubre.

    Postales del rock de los 80 y 90, literatura, música e ilustración en vivo serán parte de Gira x Dos.

    Postales del rock de los '80 y '90, literatura, música e ilustración en vivo serán parte de Gira x Dos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El próximo sábado 17 de octubre, la escena cultural sanjuanina recibirá una noche diferente donde la literatura, la fotografía y el rock se fusionarán en una misma experiencia. El escritor Marcelo Casiva y el fotógrafo “Resakka” presentarán el espectáculo Gira X Dos.

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    El lazo entre ambos gestores culturales surgió hace más de dos décadas durante la edición 2004 del mítico festival Cosquín Rock. Con el paso del tiempo, aquella complicidad se transformó en un proyecto itinerante que tuvo su debut en el barrio porteño de San Telmo a fines de 2022. Luego de recorrer escenarios en la provincia de Córdoba y desembarcar en Palermo, el dúo emprendió su viaje a tierras sanjuaninas.

    Un espectáculo, varios lenguajes

    En esta oportunidad, Resakka exhibirá la segunda entrega de su trabajo Resakka en tus ojos, una compilación visual que rescata postales emblemáticas del rock nacional de los años 80 y 90. Su trayectoria detrás del lente abarca también un emblemático homenaje fotográfico a Ricky Espinosa, el recordado líder de la banda Flema. A través de sus capturas, el artista ofrece un testimonio histórico invalorable del circuito musical argentino.

    Por su parte, Casiva dará a conocer detalles de Protegidos, su quinta publicación bibliográfica. El libro surgió como un proceso reflexivo a partir de un severo accidente en motocicleta que sufrió en 2021, transformándose en una obra centrada en la supervivencia, la concientización vial y los afectos. Tras llevar sus páginas por diversos departamentos de la provincia y exhibirlas en la última Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el autor compartirá las historias íntimas que impulsaron cada capítulo.

    La velada no solo estará integrada por relatos de vida y retrospectiva fotográfica. La jornada sumará el acompañamiento musical de la agrupación Gringos Turistas. Además, el plano artístico visual contará con la participación del ilustrador Nico Suárez, quien expondrá su obra Historietas Mates y realizará intervenciones de dibujo en vivo a lo largo de la noche.

    La cita en Breaking Beer

    Gira x 2

    Literatura, fotografía, música e ilustración en vivo. Con Marcelo Casiva · Fabián Resakka · Gringos Turistas · Nico Suárez

    • Día: 17 de octubre
    • Hora: 22:00 h
    • Lugar: Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1530 oeste)
    • Entrada: gratuita

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