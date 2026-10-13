La segunda vuelta de Guadalupe y Federico, los bailarines que buscan consagrarse en Festival Nacional de Malambo

El pasado 3 de octubre se realizó el selectivo Pre Laborde en San Juan , con el objetivo de elegir a los artistas que conformarán la delegación local que representará a la provincia en el Festival Nacional de Malambo en enero del 2027. Entre los elegidos se encuentran Federico Tría y Guadalupe Jaime, la pareja que va por la revancha. Sucede que, tras su participación en el festival durante la edición pasada, las aspiraciones son mayores, y buscan consagrarse como la mejor Pareja Tradicional a nivel nacional.

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“El año pasado nos preparamos para el preselectivo y tuvimos la fortuna de ser seleccionados. Tuvimos la posibilidad de viajar este enero al festival, nos fue bien, con lindas devoluciones, pero siempre con ganas de seguir trabajando y poder llegar a lograr el objetivo, que es consagrarse en el Festival Nacional de Malambo” , contó Tría en contacto con DIARIO DE CUYO.

La experiencia anterior les permitió conocer desde adentro una competencia que, según explica Federico, tiene características particulares. Para esta nueva presentación decidieron profundizar justamente en aquello que distingue al Festival Nacional de Malambo, que es lo tradicional.

Al respecto, el joven destacó que el trabajo no está centrado solamente en construir una puesta atractiva para el público. La preparación apunta a cuidar la danza, la musicalidad y cada uno de los elementos que forman parte de los parámetros tradicionales que exige la competencia, como lo gestual, el manejo del pañuelo, la interpretación y los recursos propios de la danza tradicional son algunos de los aspectos que estudian y revisan durante los ensayos.

“Pusimos más foco no tanto en la puesta escénica, sino más bien en la danza, la musicalidad, respetando los parámetros tradicionales, en lo gestual, los recursos con el pañuelo y muchas cosas que el mismo festival demanda” , señaló.

Para llegar mejor preparados, además, analizaron videos de parejas que han participado en ediciones anteriores, observaron los criterios que pueden aparecer en las evaluaciones y procedieron a estudiar autores cuyanos y diferentes expresiones de la danza folclórica.

La idea es encontrar qué pueden ajustar y, al mismo tiempo, respetar los regionalismos que forman parte de la propuesta, no solo desde el movimiento, sino también desde lo musical, donde cuentan con el acompañamiento de Daniel Paez, Sergio Martin, Daniel Rodriguez y Franco Pacheco.

Una pareja que se entiende bailando

Federico y Guadalupe se conocen desde hace años dentro del ambiente de la danza. Incluso habían compartido una experiencia anterior en Laborde, cuando en 2020 viajaron juntos como parte de un conjunto.

Con el tiempo comenzaron a bailar como pareja y descubrieron que tenían una buena conexión arriba del escenario. “Nos conocemos del ambiente de la danza, nos hemos cruzado en algunos festivales, comenzamos a bailar juntos, nos entendimos muy bien. No nos resultó difícil congeniar porque nos entendemos bien bailando desde siempre”, contó Federico.

Eso no significa que siempre piensen igual. Ambos tienen ideas diferentes en algunos aspectos, pero aseguran que logran encontrar acuerdos para construir la puesta, seleccionar la música y definir la danza. Ese entendimiento será nuevamente una de las claves de la presentación.

En la preparación cuentan además con el acompañamiento de un equipo de maestros y profesores integrado por Daniel Páez, Andrea Martínez, Javier Rivero y Natalia Luna, a quienes recurren para recibir consejos y revisar el trabajo. “Son profesores con experiencia, que han ganado y viajado por todo el país. Uno descansa en eso”, explicó.

Sin embargo, el respaldo no elimina los nervios. Federico reconoce que, aunque desde afuera puedan decirles que están preparados o incluso que era esperable que ganaran el selectivo, ellos atraviesan cada competencia con la misma incertidumbre.

La segunda oportunidad para ir por todo, el desafío que asumieron Guadalupe y Federico

La nueva participación en Laborde representa para la pareja una segunda oportunidad de alcanzar el objetivo que se plantearon desde el comienzo. Esta vez llegan con la experiencia de haber pasado por el escenario nacional, con nuevas herramientas y con un equipo de maestros y músicos que los acompaña.

“Las expectativas son las más altas. Tenemos el gran sueño de poder ganar Laborde en el rubro de pareja, que es sobre lo que estamos trabajando”, afirmó Federico.

Antes, sin embargo, deberán superar la instancia competitiva y esperar la definición del jurado. “Dios quiera nos acompañe y ojalá podamos estar en esa lista de parejas que pasan a la final. Eso sería un gran logro para nosotros”, sostuvo.

Pero Federico y Guadalupe ya saben que, si consiguen ese lugar, no se conformarán. Después de meses de ensayos, análisis y preparación, irán por todo. El sueño está claro, que esta segunda vuelta en Laborde sea la que finalmente los lleve a la ansiada consagración.