Confirmaron los nombres de los famosos de MasterChef Celebrity: la lista completa Se encienden las hornallas, el nombre del especial de Telefe, tuvo a la conductora junto a Vero Lozano presentando las figuras de la nueva temporada del reality.

Comienza a calentar motores el regreso de MasterChef Celebrity, el reality show de cocina que volverá a animar Wanda Nara. En un jueves que Telefe transmitió el partido de Argentina y Venezuela, que terminó en un 3-0 de la selección nacional, el canal presentó con un especial a los primeros 20 famosos que participarán esta temporada. Los otros cuatro serán revelados proximamente. Hay para todos los gustos: figuras con alta experuencia mediática, y otros de los que poco se conoce su vida privada. Actores, deportistas, músicos y figuras de las redes. Todos se probarán en los fuegos.

“Es un elenco nunca antes visto en la televisión”, comenzó diciendo la conductora, vestida de gala junto a Vero Lozano. El primero en ser presentado fue, nada más y nada menos, que Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis. “Hola a la gente de MasterChef. Acá quien les habla es Pablito Lescano. Listo y preparado. Alto cocinero de la zona norte”, afirmó el músico a través de un video.

Después de mucha expectativa, se confirmó que Maxi López será parte de la edición, un nombre que va a dar muchísimo que hablar. “Este hombre vivió de congelados mucho tiempo. Yo estaba en piquete, no quería cocinar. Evidentemente habrá aprendido a cocinar”, comentó la conductora, mientras Vero bromeaba acerca de si él iba a vivir en el Chateau Libertador con ella. “No, está en pareja. Va a ser papá, tiene una nena hermosa y tenemos tres hijos que está bárbaro que venga a ayudarme”, afirmó.

¿Cómo lo ve a su exmarido para la competencia en la que Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis repetirán como jurados? “Mis hijos me cuentan que él les cocina y a mí me hace quedar remal, porque yo llego retarde de grabar y capaz les pido una pizza para hacerme la copada. Ellos me dicen que Maxi les hace pastas”, detalló, demostrando esta etapa de paz que reina con su primer exmarido, a diferencia de la que mantiene con Mauro Icardi.

Evangelina Anderson es una de las incorporaciones que también busca dar que hablar. Enfrentada a Wanda casi desde los inicios de sus carreras, los últimos años fueron de reconciliación para ambas: la amistad de sus hijos y el regreso de la exesposa de Martín Demichellis a la Argentina abrió una etapa de cercanía entre las figuras que supieron ser rivales en portadas de revistas y en programas como Bailando por un sueño de Marcelo Tinelli.

“Ustedes en un momento se odiaban”, le lanzó punzante Vero Lozano y Wanda lo reconoció. “Sí, nos odiábamos, nos hemos odiado mucho tiempo, pasó de todo entre nosotras, pero la vida nos unió… Viste que la vida tiene muchas vueltas, y hoy compartimos el mismo edificio, la maternidad, un pasado muy parecido, las dos hemos vivido en Europa”.

Proveniente de las redes sociales, en la que cuenta con millones de seguidores, y del mundo del streaming, presentaron a Alex Pelao como otro de los concursantes. El tiktoker cordobés ganó popularidad durante la pandemia y desde entonces su popularidad se disparó. “No quiero que mi contenido sea descartable”, se sinceró en una entrevista con Rulo para Infobae. Desde las canteras del streaming, de Luzu TV, Momi Giardina es otra de las famosas que buscará consagrarse como la mejor cocinera amateur de la temporada.

Con casi 33 millones de suscriptores en YouTube, más de 4 millones de seguidores en Instagram y 13 millones en TikTok, Ian Lucas se consolidó como una figura reconocida entre el público joven hispanohablante. Este creador de contenido argentino comenzó desde muy chico en las redes sociales, alcanzando notoriedad gracias a una propuesta que incluye videos de entretenimiento, vlogs, desafíos y formatos diversos. Él también será parte del reality.

Luego de marcharse de LAM, Marixa Balli puso la firma y se pasó a Telefe para ser parte del programa que en sus temporadas anteriores tuvo como ganadores a Claudia Villafañe, Gastón Dalmau, Mica Viciconte y Sofía Pachano. Fiel a su estilo, sus anécdotas en su extensa carrera, sus romances y su éxito con “La Cachaca” alimentarán no solo el concurso. También las redes.

El deporte tiene sus representantes. El tenis estará representado por el Peque Schwartzman, el último argentino que logró ubicarse entre los 10 mejores del ránking mundial de la ATP; el fútbol tiene al Turco Husain, quien jugó en la selección y en clubes como Vélez Sársfield y River Plate; Roña Castro llevará el boxeo a las cocinas, así como ya lo había hecho la Tigresa Acuña.

Modelo y pareja de Enzo Fernández, también el universo futbolístico tendrá como embajadora a Valentina Cervantes, quien ganó mayor reconocimiento cuando anunció su separación del campeón mundial, para unos meses después compartir que se había reconciliado. Quien vivió un salto en su carrera durante la última Copa del Mundo fue Sofi Martínez. La periodista deportiva ya comenzó a tomar clases para dejar lo mejor de sí en cada plato.

Dos referentes del periodismo de espectáculos en televisión pasarán a ser protagonistas del concurso de cocina. Luis Ventura pidió permiso en América y se pondrá a disposición de la experiencia; a la par que él, Susana Roccasalvo cambiará la pantalla de Implacables por un rato y probará cuánto sabe de la gastronomía nacional e internacional. Después de más de dos décadas en El Nueve, Esteban Mirol es otro de los que aceptó cambiar las noticias por las sartenes.

Después de aparecer en La Voz Argentina como asesora de su novio, Luck Ra, y de su rol de jurado en Got Talent, La Joaqui es otro de los fichajes más inesperados de la edición. Una participante fuerte de la que se le conoce poco su faceta culinaria, consagrada como una de las máximas exponentes del género urbano en nuestro país y ganadora de dos premios Gardel. Músico, compositor y elogiado en su debut actoral al interpretar a Charly García en El amor después del amor, la biopic de Fito Páez, Andy Chango aceptó la convocatoria. Una presencia con mucho rock.

Si en el pasado Cande Vetrano, Mery del Cerro y el mismo Gastón Dalmau le pusieron una cuota de Casi Ángeles al equipo de las temporadas anteriores de MasterChef Celebrity, este año Emilia Attias y Cachete Sierra serán los embajadores en 2025. Los fanáticos de las producciones de Cris Morena, agradecidos. También actriz y conductora, y sin experiencia previa en reality shows, Eugenia Tobal le dijo “sí” al certamen.

Con 20 nombres anunciados, las animadoras prometieron en el final del especial que los cuatro famosos restantes serán presentados los próximos días en la programación del canal.