Conmoción por la muerte de una famosa conductora de televisión La repentina muerte de una famosa conductora ha sacudido a la televisión.

La televisión mexicana quedó consternada este sábado 20 de septiembre, debido al repentino y violento fallecimiento de una de sus conductoras más reconocidas: Débora Estrella. La mujer de apenas 43 años, reconocida por su trabajo en Telediario Matutino, perdió la vida en un accidente áereo: la avioneta a la cual estaba subida se estrelló alrededor de las 18:50 en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, en el Parque Industrial Ciudad Mitras, cerca de Monterrey.

En su última interración con las redes sociales, había mostrado el vehículo al cual se iba a subir, aunque desconocen qué fue lo que motivó su ascenso al mismo. La Agencia Estatal de Investigaciones fue la que se encargó de confirmar la identidad del cuerpo, así como el alcalde Manuel Guerra Cavazos. Tras ello, los medios del país norteamericano difundieron una noticia que ha dejado apesadumbrados a muchos.

Débora Estrella

La cuenta del Grupo Multimedios, del que forma parte el programa “Telediario Matutino” que era conducido hasta ahora por Estrella, publicó un comunicado respecto a su deceso: “Estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera”.

“Débora Estrella, de 43 años de edad, conducía el Telediario Matutino en Monterrey, desde el año 2018; al igual que se hacía cargo espacios en noticiarios de Milenio Televisión y de la conducción del Telediario Ciudad de México, a través de Canal 6 los fines de semana”. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos. Descansa en paz, compañera”, concluyeron.

Cabe destacar que, además, el canal en que se emite el telediario colocó un listón negro encima de su logo. A su vez, este domingo María Julia Lafuente, Víctor Martínez y Josué Becerra recordaron a su fallecida compañera, con lágrimas aún en los ojos y una consternación más que evidente.