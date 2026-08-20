    • 20 de agosto de 2026 - 19:16

    ¡Cuenta regresiva! Netflix estrena "La Captura", sobre El Chapo Guzmán

    El viernes 21 de agosto podrá verse, finalmente, la esperada historia sobre la caída del líder narco, pero desde la mirada policial.

    La película de Netflix narra la historia de Carmona y Rosales, dos policías que, en un operativo de rutina, encuentran al Chapo Guzmán.&nbsp;

    La película de Netflix narra la historia de Carmona y Rosales, dos policías que, en un operativo de rutina, encuentran al Chapo Guzmán. 

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    El catálogo de Netflix suma el viernes 21 de agosto el esperado estreno de La Captura. Este impactante thriller mexicano, dirigido por Chava Cartas y protagonizado por Alfonso "Poncho" Herrera y Noé Hernández, reconstruye desde un ángulo sin precedentes la histórica detención del gran pez narco, ocurrida en 2016: El Chapo Guzmán.

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    El dilema moral que transforma el relato criminal

    La relevancia fundamental de esta cinta radica en su radical cambio de perspectiva dentro del género. A diferencia de las tradicionales producciones que suelen enaltecer o mitificar la figura de los capos del narcotráfico, La Captura desplaza el foco principal hacia las personas comunes envueltas en la ley: los oficiales de la Policía Federal.

    El guion, elaborado por Bernardo Esquinca, se adentra en la psicología y el dilema ético de Arturo Carmona (Herrera) y Héctor Rosales (Hernández), dos agentes que, tras interceptar un vehículo robado en un patrullaje cotidiano en Los Mochis, descubren al criminal más buscado del planeta.

    La trama pone en primer plano las intensas presiones, el miedo real y la corrosión moral de aceptar un soborno millonario frente al estricto cumplimiento del deber, proponiendo un contundente análisis sobre la fragilidad institucional frente al crimen organizado.

    Inspirada en la verídica Operación Cisne Negro y producida por Draco Films, la obra retrata el peligroso trasfondo que sufrieron aquellos hombres que no cedieron ante la amenaza.

    Con este lanzamiento, encabezado por un elenco sólido que incluye a Héctor Kotsifakis en el papel del capo narco, la entrega busca reivindicar el cine de acción y suspenso con sello latinoamericano en el mapa internacional.

    Un adelanto de Netflix, para acompañar la espera

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