Convocatoria para artistas: poesías de Juan Marcos Tripolone

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Convocatoria para artistas: obras de Joel Salinas

que estamos arrojados a un abismo

Contemplar que somos fruto

de un aparente azar que nos deja a la deriva

girando en un disco de ruleta sin fin.

Abandonar el repiqueteo constante

del juicio interrogatorio,

de la omnipotente busca de porqués.

Y partiendo de allí,

comenzar a intentar dilucidar

si acaso es posible lograr

que algo haga sentido

si acaso es posible llegar

a construir algo que valga la pena.

Lado oscuro

Bajo la piel, oculta sombra sin luz,

el abismo del vacío en que me hundo

y el espacio en su trasluz.

Detrás de todo en lo profundo,

el yo en suspenso y en cruz.

Peregrino hacia lo desconocido;

el camino tampoco está servido.

Desentrañando capas, como cebolla en dolor,

Anhelando descubrir el misterio, la verdad;

y en su oscuridad hay temor.

Estamos muriendo entre amores y desdichas

queriendo o sin querer, al final todo estalla

y la suerte está predicha.

No habrá cura ni sanación,

y aunque todos vamos hacia allá,

nadie conoce esa estación.

En un ajedrez de dudas

viendo nuestra propia partida muda.

El deseo nos guía, nos empuja a existir,

Obnubilados por este, ¿nos podremos llegar a descubrir?

El rostro de lo desconocido

debe ser un espejo de mí,

pero está al revés, no está servido.

Si pudiera atravesar con la mirada lo que me es oculto,

descubriría mi ser.

Pero voy en un tren sin rumbo, que busca su última estación,

allí donde el yo íntimo aguarda, en su desolación.

Con cada lágrima, una capa más se va,

Despojando el artificio, desnudando la verdad.

Lacan y Freud chismorrean en un rincón,

Observan con sorna mi hastío y mi confusión.

El inconsciente juega, con sus piezas en el tablero,

Entre miedo, culpa y anhelo,

en un eterno vaivén de cuatrero.

Quiebro ilusiones mientras aspiro a la claridad,

Aunque el deseo me enceguece, sigo en busca de alguna verdad.

En la oscuridad, recojo las piezas de un yo fragmentado,

y descubro que el viaje aún no ha terminado.

Me encuentro entre sombras, perdido y cansado.

Y ya sé que no viviré para ver a un hombre

que al lado oculto de la luna haya arribado.

En el último andén, ¿quién me aguardará con un cartel?

Seré yo mismo, esperándome, como destino final de este viaje fatídico y cruel.

Principito

Extraño y solitario.

Habitamos un planetita lejano e ingobernable

que circunvala un universo accidental.

Las vacas en sus campos

pastan nuestra tierra plácidamente;

no saben que lo hacen para nosotros.

Estamos trabajando para algo que no entendemos.

Con tantas preguntas respondidas

el arte así no existiría.

Causa fin

estoy en un tren

quiero llegar a la última estación

en esa estación hay alguien

esperándome

cinco, cuatro o quizá tres estaciones antes

descubro que el tren conduce a la nada

a ningún lugar

y sé bien en qué estación debo bajar

la estación que se antepone al barranco

llego a la estación

y hay alguien con un cartel en sus manos con mi nombre

soy yo

estoy allí

esperándome.

El yo plural

Tengo dos yo

Un yo en ejercicio

Y un yo en suspenso

Mi yo en ejercicio tiene dirección

habla

Mi yo en suspenso se encuentra en silencio

calla

A mi yo en ejercicio le gusta dar consejos

orienta

Mi yo en suspenso está absorto

enmudece

Mi yo en ejercicio es productivo

realiza

Mi yo en suspenso le perdió el sentido a la faena

contempla

Mi yo en ejercicio sabe a dónde va

dirige

Mi yo en suspenso se extravió hace tiempo

busca

Me han comentado por ahí

que cierto día llegará

en qué mi yo en suspenso encontrará

a mi yo en ejercicio

yaciendo

a la vera del camino.

Soy

Un río de agua salada

Un océano glacial

Un sentido en busca de hombre

Un significante en desuso

Un espejo en absoluta oscuridad

Un abismo en medio del vacío.

Una luna de día

Una flor sin pétalos

por la que camina

una mariposa sin alas.

Una herida superflua

que sangra hacia dentro.

La espera en la parada equivocada

La buena decisión nunca tomada

La fecha de vencimiento

de una píldora ingerida

La última causa perdida

guardada en el fondo del armario.

El remate antes del chiste

El anticipo de una noticia vieja

El periódico del lunes siendo miércoles

El precio de un producto inexistente

El pronóstico de un partido ya jugado

El gato encerrado y descubierto

El muerto en el placard resucitado

El informe meteorológico de ayer.

Setenta porciento agua

Treinta por ciento angustia

y nada más.

O quizá nada de eso

Porque ya fui.

Lágrima

La lágrima no se crea ni se destruye

no se produce ni se reproduce

sólo se transforma.

Todos los ríos de llanto

conducen al mar de lágrimas.

Ninguna lágrima desaparece ni se pierde.

Ninguna lágrima volverá vacía.

Puntos de no retorno

Todos los días me enfrento

a un punto de no retorno.

A la hora indicada y precisa

llego al límite

camino por la cornisa

como un dubitativo equilibrista

siempre al borde de la ausencia.

Ocurrencias

Hay que salir a vender las ideas

y no reponer nunca más el stock.

Hay que deshacerse de las ocurrencias que sobrevengan

y permitir que se las lleve el viento del olvido.

Imaginé una cosa

y me pareció una genialidad

por ello

quiero quitármela de encima.

Estamos muriendo

Estamos muriendo

abrumados entre el amor y la desdicha

entre el miedo, la culpa y el deseo.

La duda juega el ajedrez de nuestra vida,

mientras nosotros intentamos descifrar sus jugadas.

Y todo lo que hagamos para anticiparnos a ella;

tal vez nos vuelva más sabios,

pero de seguro nos volverá más tristes

más cansados

más viejos.

Montaña rusa

Nos hemos subido a una montaña rusa

Voluntariamente hemos adquirido los pases para ingresar

Ya subidos al carro

sintiendo la adrenalina

avizoramos en el horizonte

el vertiginoso descenso

Y sabemos que el destino es cruento

que la caída es libre

y que el sufrimiento es arduo.

Estamos arrepentidos

pero ya es demasiado tarde para lágrimas.

Breve perfil del autor

Juan Marcos Tripolone es Analista Universitario de Sistemas y también cantautor, músico, actor, pintor y escritor. Escribe sobre tecnología, economía, innovación; y cuentos de humor, amor, filosofía y horror.

Integró diversos conjuntos musicales y ha publicado dos discos, "Eclecticismo Conjetural" y "Disco Insanity".

Actuó en la compañía de comedia musical de la Academia Stars y participó en rodajes de Chile y Argentina. Sus videos de humor en el canal de YouTube El Súper Camarón.

En 2019 publicó su libro de cuentos "El museo de vocablos". Fue elegido finalista en el Concurso internacional de ensayo "Pensando el siglo XXI".

Sus pinturas al óleo y acuarela se exhiben en Saatchi Art. Sus fotografías artísticas con trabajo digital ilustran su poemario inédito. Asimismo, una de sus fotografías ilustra la portada del libro "Política científica, interdisciplina y derechos humanos" de Javier Flax.

Condujo el programa radial "El aprendiz de sabio", sobre pensamiento, arte y filosofía. Fue autor y editor del suplemento tecnológico "Menú" de Diario de Cuyo, columnista de Cinco Ruedas - El Diario del Inversor Bursátil, Diario Clave y Diario de Rawson.

Es profesor de la cátedra Política de Negocios en la Universidad de Congreso y de Base de Datos en la Universidad Católica de Cuyo.

Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este LINK