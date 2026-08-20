Convocatoria para artistas: poesías de Juan Marcos Tripolone

Manifiesto
Aceptar con beneplácito
El multifacético escritor sanjuanino comparte con los lectores una selección de sus poemas inéditos.
Aceptar con beneplácito
que estamos arrojados a un abismo
“de perversa inmensidad hecha de ausencia”.
Contemplar que somos fruto
de un aparente azar que nos deja a la deriva
girando en un disco de ruleta sin fin.
Abandonar el repiqueteo constante
del juicio interrogatorio,
de la omnipotente busca de porqués.
Y partiendo de allí,
comenzar a intentar dilucidar
si acaso es posible lograr
que algo haga sentido
si acaso es posible llegar
a construir algo que valga la pena.
Bajo la piel, oculta sombra sin luz,
el abismo del vacío en que me hundo
y el espacio en su trasluz.
Detrás de todo en lo profundo,
el yo en suspenso y en cruz.
Peregrino hacia lo desconocido;
el camino tampoco está servido.
Desentrañando capas, como cebolla en dolor,
Anhelando descubrir el misterio, la verdad;
y en su oscuridad hay temor.
Estamos muriendo entre amores y desdichas
queriendo o sin querer, al final todo estalla
y la suerte está predicha.
No habrá cura ni sanación,
y aunque todos vamos hacia allá,
nadie conoce esa estación.
En un ajedrez de dudas
viendo nuestra propia partida muda.
El deseo nos guía, nos empuja a existir,
Obnubilados por este, ¿nos podremos llegar a descubrir?
El rostro de lo desconocido
debe ser un espejo de mí,
pero está al revés, no está servido.
Si pudiera atravesar con la mirada lo que me es oculto,
descubriría mi ser.
Pero voy en un tren sin rumbo, que busca su última estación,
allí donde el yo íntimo aguarda, en su desolación.
Con cada lágrima, una capa más se va,
Despojando el artificio, desnudando la verdad.
Lacan y Freud chismorrean en un rincón,
Observan con sorna mi hastío y mi confusión.
El inconsciente juega, con sus piezas en el tablero,
Entre miedo, culpa y anhelo,
en un eterno vaivén de cuatrero.
Quiebro ilusiones mientras aspiro a la claridad,
Aunque el deseo me enceguece, sigo en busca de alguna verdad.
En la oscuridad, recojo las piezas de un yo fragmentado,
y descubro que el viaje aún no ha terminado.
Me encuentro entre sombras, perdido y cansado.
Y ya sé que no viviré para ver a un hombre
que al lado oculto de la luna haya arribado.
En el último andén, ¿quién me aguardará con un cartel?
Seré yo mismo, esperándome, como destino final de este viaje fatídico y cruel.
Extraño y solitario.
Habitamos un planetita lejano e ingobernable
que circunvala un universo accidental.
Las vacas en sus campos
pastan nuestra tierra plácidamente;
no saben que lo hacen para nosotros.
Estamos trabajando para algo que no entendemos.
Con tantas preguntas respondidas
el arte así no existiría.
estoy en un tren
quiero llegar a la última estación
en esa estación hay alguien
esperándome
cinco, cuatro o quizá tres estaciones antes
descubro que el tren conduce a la nada
a ningún lugar
y sé bien en qué estación debo bajar
la estación que se antepone al barranco
llego a la estación
y hay alguien con un cartel en sus manos con mi nombre
soy yo
estoy allí
esperándome.
Tengo dos yo
Un yo en ejercicio
Y un yo en suspenso
Mi yo en ejercicio tiene dirección
habla
Mi yo en suspenso se encuentra en silencio
calla
A mi yo en ejercicio le gusta dar consejos
orienta
Mi yo en suspenso está absorto
enmudece
Mi yo en ejercicio es productivo
realiza
Mi yo en suspenso le perdió el sentido a la faena
contempla
Mi yo en ejercicio sabe a dónde va
dirige
Mi yo en suspenso se extravió hace tiempo
busca
Me han comentado por ahí
que cierto día llegará
en qué mi yo en suspenso encontrará
a mi yo en ejercicio
yaciendo
a la vera del camino.
Un río de agua salada
Un océano glacial
Un sentido en busca de hombre
Un significante en desuso
Un espejo en absoluta oscuridad
Un abismo en medio del vacío.
Una luna de día
Una flor sin pétalos
por la que camina
una mariposa sin alas.
Una herida superflua
que sangra hacia dentro.
La espera en la parada equivocada
La buena decisión nunca tomada
La fecha de vencimiento
de una píldora ingerida
La última causa perdida
guardada en el fondo del armario.
El remate antes del chiste
El anticipo de una noticia vieja
El periódico del lunes siendo miércoles
El precio de un producto inexistente
El pronóstico de un partido ya jugado
El gato encerrado y descubierto
El muerto en el placard resucitado
El informe meteorológico de ayer.
Setenta porciento agua
Treinta por ciento angustia
y nada más.
O quizá nada de eso
Porque ya fui.
La lágrima no se crea ni se destruye
no se produce ni se reproduce
sólo se transforma.
Todos los ríos de llanto
conducen al mar de lágrimas.
Ninguna lágrima desaparece ni se pierde.
Ninguna lágrima volverá vacía.
Todos los días me enfrento
a un punto de no retorno.
A la hora indicada y precisa
llego al límite
camino por la cornisa
como un dubitativo equilibrista
siempre al borde de la ausencia.
Hay que salir a vender las ideas
y no reponer nunca más el stock.
Hay que deshacerse de las ocurrencias que sobrevengan
y permitir que se las lleve el viento del olvido.
Imaginé una cosa
y me pareció una genialidad
por ello
quiero quitármela de encima.
Estamos muriendo
abrumados entre el amor y la desdicha
entre el miedo, la culpa y el deseo.
La duda juega el ajedrez de nuestra vida,
mientras nosotros intentamos descifrar sus jugadas.
Y todo lo que hagamos para anticiparnos a ella;
tal vez nos vuelva más sabios,
pero de seguro nos volverá más tristes
más cansados
más viejos.
Nos hemos subido a una montaña rusa
Voluntariamente hemos adquirido los pases para ingresar
Ya subidos al carro
sintiendo la adrenalina
avizoramos en el horizonte
el vertiginoso descenso
Y sabemos que el destino es cruento
que la caída es libre
y que el sufrimiento es arduo.
Estamos arrepentidos
pero ya es demasiado tarde para lágrimas.
Juan Marcos Tripolone es Analista Universitario de Sistemas y también cantautor, músico, actor, pintor y escritor. Escribe sobre tecnología, economía, innovación; y cuentos de humor, amor, filosofía y horror.
Integró diversos conjuntos musicales y ha publicado dos discos, "Eclecticismo Conjetural" y "Disco Insanity".
Actuó en la compañía de comedia musical de la Academia Stars y participó en rodajes de Chile y Argentina. Sus videos de humor en el canal de YouTube El Súper Camarón.
En 2019 publicó su libro de cuentos "El museo de vocablos". Fue elegido finalista en el Concurso internacional de ensayo "Pensando el siglo XXI".
Sus pinturas al óleo y acuarela se exhiben en Saatchi Art. Sus fotografías artísticas con trabajo digital ilustran su poemario inédito. Asimismo, una de sus fotografías ilustra la portada del libro "Política científica, interdisciplina y derechos humanos" de Javier Flax.
Condujo el programa radial "El aprendiz de sabio", sobre pensamiento, arte y filosofía. Fue autor y editor del suplemento tecnológico "Menú" de Diario de Cuyo, columnista de Cinco Ruedas - El Diario del Inversor Bursátil, Diario Clave y Diario de Rawson.
Es profesor de la cátedra Política de Negocios en la Universidad de Congreso y de Base de Datos en la Universidad Católica de Cuyo.
Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.
Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.
Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.
Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]
Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este LINK