    • 20 de agosto de 2026 - 19:05

    Convocatoria para artistas: poesías de Juan Marcos Tripolone

    El multifacético escritor sanjuanino comparte con los lectores una selección de sus poemas inéditos.

    Convocatoria - Juan Marcos Tripolone (imagen ilustrativa de Lado Oscuro, generada con IA)

    Convocatoria - Juan Marcos Tripolone (imagen ilustrativa de Lado Oscuro, generada con IA)

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    que estamos arrojados a un abismo

    “de perversa inmensidad hecha de ausencia”.

    Contemplar que somos fruto

    de un aparente azar que nos deja a la deriva

    girando en un disco de ruleta sin fin.

    Abandonar el repiqueteo constante

    del juicio interrogatorio,

    de la omnipotente busca de porqués.

    Y partiendo de allí,

    comenzar a intentar dilucidar

    si acaso es posible lograr

    que algo haga sentido

    si acaso es posible llegar

    a construir algo que valga la pena.

    Lado oscuro

    Bajo la piel, oculta sombra sin luz,

    el abismo del vacío en que me hundo

    y el espacio en su trasluz.

    Detrás de todo en lo profundo,

    el yo en suspenso y en cruz.

    Peregrino hacia lo desconocido;

    el camino tampoco está servido.

    Desentrañando capas, como cebolla en dolor,

    Anhelando descubrir el misterio, la verdad;

    y en su oscuridad hay temor.

    Estamos muriendo entre amores y desdichas

    queriendo o sin querer, al final todo estalla

    y la suerte está predicha.

    No habrá cura ni sanación,

    y aunque todos vamos hacia allá,

    nadie conoce esa estación.

    En un ajedrez de dudas

    viendo nuestra propia partida muda.

    El deseo nos guía, nos empuja a existir,

    Obnubilados por este, ¿nos podremos llegar a descubrir?

    El rostro de lo desconocido

    debe ser un espejo de mí,

    pero está al revés, no está servido.

    Si pudiera atravesar con la mirada lo que me es oculto,

    descubriría mi ser.

    Pero voy en un tren sin rumbo, que busca su última estación,

    allí donde el yo íntimo aguarda, en su desolación.

    Con cada lágrima, una capa más se va,

    Despojando el artificio, desnudando la verdad.

    Lacan y Freud chismorrean en un rincón,

    Observan con sorna mi hastío y mi confusión.

    El inconsciente juega, con sus piezas en el tablero,

    Entre miedo, culpa y anhelo,

    en un eterno vaivén de cuatrero.

    Quiebro ilusiones mientras aspiro a la claridad,

    Aunque el deseo me enceguece, sigo en busca de alguna verdad.

    En la oscuridad, recojo las piezas de un yo fragmentado,

    y descubro que el viaje aún no ha terminado.

    Me encuentro entre sombras, perdido y cansado.

    Y ya sé que no viviré para ver a un hombre

    que al lado oculto de la luna haya arribado.

    En el último andén, ¿quién me aguardará con un cartel?

    Seré yo mismo, esperándome, como destino final de este viaje fatídico y cruel.

    Principito

    Extraño y solitario.

    Habitamos un planetita lejano e ingobernable

    que circunvala un universo accidental.

    Las vacas en sus campos

    pastan nuestra tierra plácidamente;

    no saben que lo hacen para nosotros.

    Estamos trabajando para algo que no entendemos.

    Con tantas preguntas respondidas

    el arte así no existiría.

    Causa fin

    estoy en un tren

    quiero llegar a la última estación

    en esa estación hay alguien

    esperándome

    cinco, cuatro o quizá tres estaciones antes

    descubro que el tren conduce a la nada

    a ningún lugar

    y sé bien en qué estación debo bajar

    la estación que se antepone al barranco

    llego a la estación

    y hay alguien con un cartel en sus manos con mi nombre

    soy yo

    estoy allí

    esperándome.

    El yo plural

    Tengo dos yo

    Un yo en ejercicio

    Y un yo en suspenso

    Mi yo en ejercicio tiene dirección

    habla

    Mi yo en suspenso se encuentra en silencio

    calla

    A mi yo en ejercicio le gusta dar consejos

    orienta

    Mi yo en suspenso está absorto

    enmudece

    Mi yo en ejercicio es productivo

    realiza

    Mi yo en suspenso le perdió el sentido a la faena

    contempla

    Mi yo en ejercicio sabe a dónde va

    dirige

    Mi yo en suspenso se extravió hace tiempo

    busca

    Me han comentado por ahí

    que cierto día llegará

    en qué mi yo en suspenso encontrará

    a mi yo en ejercicio

    yaciendo

    a la vera del camino.

    Soy

    Un río de agua salada

    Un océano glacial

    Un sentido en busca de hombre

    Un significante en desuso

    Un espejo en absoluta oscuridad

    Un abismo en medio del vacío.

    Una luna de día

    Una flor sin pétalos

    por la que camina

    una mariposa sin alas.

    Una herida superflua

    que sangra hacia dentro.

    La espera en la parada equivocada

    La buena decisión nunca tomada

    La fecha de vencimiento

    de una píldora ingerida

    La última causa perdida

    guardada en el fondo del armario.

    El remate antes del chiste

    El anticipo de una noticia vieja

    El periódico del lunes siendo miércoles

    El precio de un producto inexistente

    El pronóstico de un partido ya jugado

    El gato encerrado y descubierto

    El muerto en el placard resucitado

    El informe meteorológico de ayer.

    Setenta porciento agua

    Treinta por ciento angustia

    y nada más.

    O quizá nada de eso

    Porque ya fui.

    Lágrima

    La lágrima no se crea ni se destruye

    no se produce ni se reproduce

    sólo se transforma.

    Todos los ríos de llanto

    conducen al mar de lágrimas.

    Ninguna lágrima desaparece ni se pierde.

    Ninguna lágrima volverá vacía.

    Puntos de no retorno

    Todos los días me enfrento

    a un punto de no retorno.

    A la hora indicada y precisa

    llego al límite

    camino por la cornisa

    como un dubitativo equilibrista

    siempre al borde de la ausencia.

    Ocurrencias

    Hay que salir a vender las ideas

    y no reponer nunca más el stock.

    Hay que deshacerse de las ocurrencias que sobrevengan

    y permitir que se las lleve el viento del olvido.

    Imaginé una cosa

    y me pareció una genialidad

    por ello

    quiero quitármela de encima.

    Estamos muriendo

    Estamos muriendo

    abrumados entre el amor y la desdicha

    entre el miedo, la culpa y el deseo.

    La duda juega el ajedrez de nuestra vida,

    mientras nosotros intentamos descifrar sus jugadas.

    Y todo lo que hagamos para anticiparnos a ella;

    tal vez nos vuelva más sabios,

    pero de seguro nos volverá más tristes

    más cansados

    más viejos.

    Montaña rusa

    Nos hemos subido a una montaña rusa

    Voluntariamente hemos adquirido los pases para ingresar

    Ya subidos al carro

    sintiendo la adrenalina

    avizoramos en el horizonte

    el vertiginoso descenso

    Y sabemos que el destino es cruento

    que la caída es libre

    y que el sufrimiento es arduo.

    Estamos arrepentidos

    pero ya es demasiado tarde para lágrimas.

    Breve perfil del autor

    Juan Marcos Tripolone es Analista Universitario de Sistemas y también cantautor, músico, actor, pintor y escritor. Escribe sobre tecnología, economía, innovación; y cuentos de humor, amor, filosofía y horror.

    Integró diversos conjuntos musicales y ha publicado dos discos, "Eclecticismo Conjetural" y "Disco Insanity".

    Actuó en la compañía de comedia musical de la Academia Stars y participó en rodajes de Chile y Argentina. Sus videos de humor en el canal de YouTube El Súper Camarón.

    En 2019 publicó su libro de cuentos "El museo de vocablos". Fue elegido finalista en el Concurso internacional de ensayo "Pensando el siglo XXI".

    Sus pinturas al óleo y acuarela se exhiben en Saatchi Art. Sus fotografías artísticas con trabajo digital ilustran su poemario inédito. Asimismo, una de sus fotografías ilustra la portada del libro "Política científica, interdisciplina y derechos humanos" de Javier Flax.

    Condujo el programa radial "El aprendiz de sabio", sobre pensamiento, arte y filosofía. Fue autor y editor del suplemento tecnológico "Menú" de Diario de Cuyo, columnista de Cinco Ruedas - El Diario del Inversor Bursátil, Diario Clave y Diario de Rawson.

    Es profesor de la cátedra Política de Negocios en la Universidad de Congreso y de Base de Datos en la Universidad Católica de Cuyo.

    CONVOCATORIA ABIERTA

    Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

    Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

    Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

    Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

    Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este LINK

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional

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