Día del Gamer: "La celebración superó nuestras expectativas"

Ismael Mansur, referente de LAG Esports agradeció el éxito del encuentro sanjuanino, donde familias y jóvenes festejaron una década de comunidad.

Ismael Mansur, organizador del Día del Gamer. Más de uno quiso tener una foto con el carismático referente de LAG Esports

El Centro Cultural Conte Grand fue escenario, el sábado pasado, de una multitudinaria jornada con motivo del Día del Gamer, organizada por LAG Esports. Con gran concurrencia de público, familias y jóvenes disfrutaron de torneos, simuladores y actividades que celebraron la pasión por los videojuegos en un ambiente colmado de entusiasmo.

La convocatoria colmó lo esperado por la organización desde las primeras horas. "Sinceramente, la celebración superó nuestras expectativas, porque yo esperaba gente, pero no esperaba tanta gente. Estaban todos los sectores llenos, cada vez se acercaba más gente. Yo estoy más que agradecido", aseguró Ismael Mansur, referente de LAG Esports, en diálogo con DIARIO DE CUYO.

La convocatoria comenzó desde temprano, cuando los asistentes acudieron antes del horario previsto de apertura. "Eran las 10 de la mañana y ya había gente esperando, te lo juro”, agregó, agradecido con la respuesta de los sanjuaninos.

El encuentro no solo atrajo a los fanáticos habituales del sector, sino que logró reunir a distintas generaciones en un ambiente de festejo. "Estoy muy feliz porque todos los sectores estuvieron explotados, la gente estaba feliz. Vi gente muy feliz, sonriendo, cantando, saltando, niños que fueron con sus padres…", afirmó Mansur, al tiempo que enfatizó cuál era el propósito central de la jornada: "Se cumplió el objetivo de todo esto, que era compartir. Compartir la pasión que nos une a todos nosotros, la pasión por el videojuego. Ya sea que tengas 5 años, 7, 10, 30, 50, ahí ibas a encontrar un lugar donde todos compartían la misma pasión".

La convocatoria confirmó el crecimiento constante de la comunidad en la provincia y la llegada a nuevas audiencias. "A comparación de los eventos anteriores, he visto muchas caras nuevas, demasiadas caras nuevas que no estaban antes. La verdad es que me encanta porque se está pasando la voz, ya la gente viene, comparte. Y eso habla muy bien de lo que hacemos y de la confianza que supimos transmitir", destacó el organizador.