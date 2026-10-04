    • 4 de octubre de 2026 - 18:27

    Día del Gamer: "La celebración superó nuestras expectativas"

    Ismael Mansur, referente de LAG Esports agradeció el éxito del encuentro sanjuanino, donde familias y jóvenes festejaron una década de comunidad.

    Ismael Mansur, organizador del Día del Gamer. Más de uno quiso tener una foto con el carismático referente de LAG Esports

    Ismael Mansur, organizador del Día del Gamer. Más de uno quiso tener una foto con el carismático referente de LAG Esports

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    Diario de Cuyo | Estela Ruiz M.
    Por Estela Ruiz M.

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    La convocatoria colmó lo esperado por la organización desde las primeras horas. "Sinceramente, la celebración superó nuestras expectativas, porque yo esperaba gente, pero no esperaba tanta gente. Estaban todos los sectores llenos, cada vez se acercaba más gente. Yo estoy más que agradecido", aseguró Ismael Mansur, referente de LAG Esports, en diálogo con DIARIO DE CUYO.

    La convocatoria comenzó desde temprano, cuando los asistentes acudieron antes del horario previsto de apertura. "Eran las 10 de la mañana y ya había gente esperando, te lo juro”, agregó, agradecido con la respuesta de los sanjuaninos.

    El encuentro no solo atrajo a los fanáticos habituales del sector, sino que logró reunir a distintas generaciones en un ambiente de festejo. "Estoy muy feliz porque todos los sectores estuvieron explotados, la gente estaba feliz. Vi gente muy feliz, sonriendo, cantando, saltando, niños que fueron con sus padres…", afirmó Mansur, al tiempo que enfatizó cuál era el propósito central de la jornada: "Se cumplió el objetivo de todo esto, que era compartir. Compartir la pasión que nos une a todos nosotros, la pasión por el videojuego. Ya sea que tengas 5 años, 7, 10, 30, 50, ahí ibas a encontrar un lugar donde todos compartían la misma pasión".

    La convocatoria confirmó el crecimiento constante de la comunidad en la provincia y la llegada a nuevas audiencias. "A comparación de los eventos anteriores, he visto muchas caras nuevas, demasiadas caras nuevas que no estaban antes. La verdad es que me encanta porque se está pasando la voz, ya la gente viene, comparte. Y eso habla muy bien de lo que hacemos y de la confianza que supimos transmitir", destacó el organizador.

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    Aunque LAG Esports cuenta con una extensa trayectoria en la realización de festivales, este encuentro tuvo un significado especial al enmarcarse en una fecha institucional y un aniversario clave.

    "Nosotros ya venimos haciendo eventos hace años, festivales. Pero como Día Provincial del Gamer es el primero, con el motivo de la celebración de los 10 años de la comunidad", explicó Mansur, quien, alentado por el éxito rotundo del festejo, ya piensa a futuro.

    “Sí claro, queremos que esto siga, que, de ahora en más, todos los años se festeja el Día del Gamer en la provincia”, concluyó.

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