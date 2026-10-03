Día del Gamer: una verdadera fiesta en el Conte Grand

San Juan vivió una jornada inolvidable de cultura digital y entretenimiento este sábado, con la exitosa celebración del Día del Gamer en el Centro Cultural Conte Grand . Organizado por LAG Esports para celebrar el 10° aniversario de la comunidad , cientos de fanáticos de distintas edades desfiló por ese escenario.

Si estuviste en el Día del Gamer ¡búscate en las fotos!

A lo largo de la jornada, el festejo combinó la adrenalina de los Esports -los reyes de día- con atracciones que bien maridan con los gamers, como Combates medievales, Soft combat, Airsoft y Pasarela cosplay, entre otras.

Claramente, los videojuegos y deportes electrónicos acapararon el centro de la escena , en diferentes sectores, todos asistidos por el equipo de LAG Esports, comandado por Ismael Mansur. En un ala del Conte, Red Bull reunía a los competidores del torneo de cara a la gran final en París; mientras que, a unos pasos, cuatro grandes pantallas con sus consolas aglutinaban a niños, jóvenes y adultos que compartían su gusto por la Play, rodeados de quienes esperaban su turno para jugar.

Los E-Sports, un universo creciente que reúne a gamers de todas las edades

Algo similar ocurría en el simulador de F1, una joyita del encuentro, donde más de uno se sintió Colapinto por dos vueltas, gratuitas.

Y del otro, lado, sobre una plataforma, los Only Coffee y los Micos se disputaban la final de Counter-Strike, absolutamente concentrados, sumidos en un mundo propio ajeno al bullicio, ante las miradas de los aficionados que no les sacaban los ojos de encima.

El simulador de F1, de los más solicitados

Entre otras finales, se disputó la de CS

Entremedio, gente circulando de manera permanente, parando para mirar en uno y otro sector y recorriendo los puestos temáticos.

Otras atracciones: cosplay, combate medieval y más

Pasarela Cosplay, el color de la celebración

Por otra parte, el Concurso Pasarela Cosplay desplegó ingenio y creatividad. Como es costumbre, los cosplayers se convirtieron en la atracción más colorida, desfilando con sus caracterizaciones y atuendos por todo el espacio interior y exterior del Conte.

Hubo algunos realmente fascinantes, muy trabajados; otros más módicos, con más maña que recursos; pero todos pusieron lo mejor de sí en a la hora de subir al escenario y recibir los aplausos de la concurrencia.

Allí mostraban sus trajes y contaban cómo los había logrado. Mucha confección propia, donde no faltó desde un pijama o la camisa de un tío; hasta un accesorio cosido por una abuela y props (accesorios) impresos en 3D. Con ingenio y pasión, los cosplayers se lucieron y dejaron bien parada a su comunidad provincial.

El Torneo de Combate Medieval coorganizado junto a la Liga Cuyana, no se quedó atrás. Luchadores de distintos rincones del país, cada uno asistido por sus escuderos, compitieron con armaduras, armas y golpes reales en diferentes modalidades, en los jardines del Conte Grand. El público siguió cada contienda, fascinado, exclamando ante cada ataque de los combatientes, ya fuera 1vs1, captura de bandera con 3 contra 3 y, especialmente, en el MMA Medieval, la categoría más brava y desafiante, casi un “vale todo” sujeto a reglamento.

Los escuderos preparando a los combatientes

El Combate Medieval, una gran atracción para los espectadores

Cerquita, a modo de iniciación, en el sector de Soft Combat, algunos adolescentes valientes, provistos de cascos y espadas de entrenamiento (acolchadas), se animaban al 1vs1 en la arena de goma eva, en rounds de un minuto y medio de combate recreativo, supervisado.

Soft Combat, para probar, de manera suave, algo de lo que es Combate Medieval

Y unos pasos más allá, la Asociación Civil de Airsoft San Juan, que encabeza Martín Romero, atendía a todos los curiosos, grandes y chicos, fascinados con esta disciplina. Vestidos con sus trajes, munidos de sus marcadoras, eran un verdadero imán. Y todos los interesados pudieron tomar y ver las marcadoras y preguntar lo que quisieran (si bien no hubo combate de esta disciplina). Mientras tanto, en ese mismo espacio, grupos de chicos se batían en duelos de cuchillos Dummy (de goma o cartón), correteando entre risas y escondiéndose, en lugar preparado a tal fin.

Exhibición de marcadoras de AirSoft

Los más chicos probaron los duelos de cuchillos, inofensivos, realizados en goma y cartón

Feria: juguetes por aquí, ramen por allá

Entre la enorme variedad de atracciones que terminó de cautivar a los visitantes que recorrieron el predio -entre ellos, familias completas que disfrutaron de un día diferente- la organización montó una feria comercial y de emprendedores, con decenas de stands, dentro y fuera del edificio.

Allí se podía conseguir desde libros hasta peluches, pasando por impresiones 3D y productos comestibles y bebibles asiáticos (llegados de Córdoba).

Desde Córdoba, Oriana y Máximo ofrecían sus productos traídos de China y Corea. Dijeron que Cuyo es de las regiones donde más se consume.

En síntesis, este primer festejo del Día Provincial del Gamer resultó un éxito y puso en vidriera a una comunidad numerosa y creciente, que sin distinción de esdades, sexo o poder adquisitivo, compartió y disfrutó de una propuesta bien pensada y bien llevada a cabo, con espacio para todos y cada uno.