Agenda cultural de San Juan: actividades y espectáculos para este domingo

La agenda cultural de San Juan presenta este domingo 4 de octubre diversas actividades para la comunidad toda . La programación incluye peñas folclóricas con músicos regionales y funciones teatrales para distintas edades.

Agenda cultural de San Juan: el primer sábado de octubre viene bien arriba

Asimismo, la jornada cuenta con ferias de emprendedores, una fiesta gastronómica de producción local y exposiciones artísticas en diferentes puntos.

Peña folclórica. Con Tres para el canto, Los cantares del alba, Los Videla, Lucho Muñoz y El duende de la guitarra, Huayra, Mila, Sabor a cumbia. Anima Pascual Recabarren. A las 12:00 h en Complejo Eliazar

El Rancho de Pelufo Peña show. Con Inti Huama, El desmonte, Celina Fernández. Invitado especial: Pelufo Barboza. Anima Juanjo Recabarren. Entrada $20.000. A las 13:00 h en Tierras Negras (Calle 11 y ruta 40) Reservas al 2644641316

La Peña del Cordobés. Homenaje a Cuyo. Con Dúo Díaz-Heredia, Los Lucero de Jáchal, Los Videla, conducción de Jorge Recabarren. A las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

Diego Villegas. A las 13:00 h en Antonio Gómez e hijos (Mendoza 1195 sur, Rawson)

Diego Villegas

Los Lucero de Jáchal. A las 13:00 h en Estancia La Paz (Angaco). Conduce Javier Recabarren. Reservas al 2644845677

De locos. A las 22:30 h en Broadway (Mendoza 4331 sur, Villa Krause) Reservas al 2644463223

TEATRO

Juguetes, una aventura musical. Teatro musical infantil. A las 17:30 h en Sala Z. Entradas en Passline

Vuela Libertad. Función de títeres a cargo de Sabor a calle. A las 18:00 h en Cine Teatro de Albardón. Gratis

Tercer Perro. A las 20:00 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia) Entrada $14.000. Dirección Leticia Rojas. Sinopsis: Silvina y Hernán son una pareja a punto de divorciarse. Antes de hacerlo, deciden hacer terapia de pareja. La historia se sitúa en un ring de box, dado que aquí se expone una pelea “discursiva”.

FERIAS

Edición Día de la Madre. Emprendedores, gastronomía, show de Aguarena. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3317 oeste, Rivadavia). Entrada gratis.

Feria de Artesanos y emprendedores. A las 16:30 h, Parque Llibertadores de América (Caucete) Entrada gratis

Feria de artesanos y emprendedores. De 17:00 a 22:00 h en Parque de Rivadavia. Entrada gratis.

La feria de los sueños. Emprendedores y artesanos. De 17:00 a 22:00 en Club Inca Huasi (Parque de Mayo)

FIESTAS Y FESTIVALES

Fiesta del espárrago y del alcaucil. De11:00 a 18:00 h, en el Predio Gaucho José Dolores (Ramón Franco entre calles 4 y 5, Rawson) Gastronomía, producción local, emprendedores y música. Entrada gratis

Fiesta del espárrago y del alcaucil. Espectáculos y gastronomía

Fiesta primavera. Shows de Argentina estudio, Los hermanos Marinero, Daniel Rosas, Alejandro Ontiveros, Dúo Más que dos, Desde otro sitio. Desde las 17:30 h en Parque Latinoamericano de Albardón. Feria de emprendedores. Gratis.

VISITAS Y EXPOSICIONES

The distinguished genleman’s Drive. Edición Citroën. Organiza San Juan Citro Club. Desde las 15:00 h en Fabril Alto Verde (Ruta Nacional 40, s/n, Pocito)

Los Secretos de la Casa de Sarmiento. Exposición dedicada a documentos vinculados con la historia de Casa Natal de Sarmiento y la conformación de su patrimonio: un documento de 1911 relacionado con los primeros momentos de la Casa Histórica como espacio de memoria. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Proyecto Grabado

Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410