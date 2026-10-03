Agenda cultural de San Juan: el primer sábado de octubre viene bien arriba

La nueva agenda cultural de San Juan ofrece múltiples opciones para este sábado, combinando recitales, muestras artísticas y artes escénicas . Además, los amantes de los videojuegos estarán de parabienes, con la celebración del Día del Gamer.

La agenda cultural de San Juan se luce con propuestas locales y destacadas visitas

Por su parte, la cartelera teatral propone el estreno de la obra Los padres terribles . El público podrá disfrutar de diversas exposiciones y visitas guiadas; y de un variado recorrido por la Feria de la Cultura Popular y el Libro de Rawson.

Peña encuentrera. A las 12:00 h en El Palomar (UNSJ)

Sun Sed Festival de música folktrónica. Con Shica Kumbia Nena, Folkothers, Higinio Live set y Fabricio Montilla Trío. Feria. A las 18:00 h en Wampen Casa de Arte (Gendarme Argentino 4493 oeste, Rivadavia). Entradas anticipadas $8.000 y el día del show $10.000 y se pueden solicitar al 2646611902 o al Instagram @folkothers

Shica Kumbia, en el Sun Sed folktrónico

Ian Lucas. A las 20:00 h en Hugo Espectáculos (España 70 sur). Entradas desde $50.000 a 70.000 en entradaweb.com

Jaime Muñoz. A las 21:00 h en Elite Club (Alfonso XIII y Calle Nacional Medano de Oro, Rawson) Reservas al 2646167817

Patricio Rey, El Homenaje. Con Pela Aguilera y Vía 66. A las 21:00 h en Teatro Oscar Kümmel (Rawson)

Sueño Stereo. A las 21:00 h en Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza) Entradas en entradaweb.

Diálogos para cuerdas. A cargo de la Orquesta con brío. A las 21:00 h en Museo Franklin Rawson. Entradas $12.000

El Legado. A las 22:00 h en El Bar del Titi (Av. España 487 sur, Villa Krause, Rawson)

Worm Fest. Con Triquinosis, Cranialgrind (Tucumán), Megalodon (Buenos Aires) A las 22:00 h en República del Líbano 3149 oeste. Anticipada $12.000

Escarlata. A las 22:00 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entradas: $12.000 en boletería de la sala y también en tuentrada.com

Ahura. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

El 25/7. A las 22:00 h en El bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 mts. de Ignacio de la Roza). Reservas al 2644774440

La cordera. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste). Reservas al 26454811411

Sin documentos. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

Gran Peña. Con Toño Paredes, Materia Prima, Tierra Blanca. Anima Javier Recabarren. A las 22:00 h en La 40 (Ruta 40 e Italia, Albardón)

Aldo Zaragoza. A las 22:00 h en Tierras Negras (Calle 11 a 300 m al este de RN40, Pocito)

Los Pérez García. Presentan el disco Ikigai. A las 22:00 h en Mamadera (Lateral de Av. Circunvalación 1959 norte) Entradas: $40.000 en entradaweb.com.ar

Los triunfadores Iracundos. A las 22:30 h en Buffet Latinoamericano (Albardón) Reservas al 1644425499

Los triunfadores Iracundos

Los guapos del abasto. Tango criollo. A las 22:30 h en Brew House (Av. Libertador Gral. San Martín 4874 oeste)

Martín Rey. El hijo del Monstruo Sebastián. A las 22:30 h en Al 700 club (Sargento Cabral 701)

Raiano & El Lorenzo. A las 23:00 h en Intruses Style (Patricias Sanjuaninas 1077 sur, Capital)

Dr. Noswar. A las 23:00 h en Broadway (Mendoza 4331 sur, Villa Krause) Reservas al 2644463223

Guille Molina. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis.

Luciano Gutiérrez Trío. A las 23:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)

Akela Vrakio. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste, Capital)

Omega. A las 23:30 h en Sala del Sol (Av. Guillermo Rawson 1302 sur)

La Kuppé. A las 00:00 h en Way Club (Lateral de Ruta 40 antes del Makro)

ENCUENTROS

Día Provincial del Gamer. De 13:00 a 22:00 h en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Entrada gratuita.

El día del gamer se hará en el Centro Cultural Conte Grand

Feria de la cultura popular y el libro de Rawson. De 8:00 a 22:00 h en el Complejo La Superiora (Rawson). Feria, talleres, actividades, charlas. Shows en el escenario central: 15:00 h Competición de Free Style - Programa "No es Joda"; 18:00 Banda Fizz Rock; 18:30 Eduardo de Cabrera; 18:45 Taller de Tango UNSJ; 19:00 Los Guapos del Abasto; 19:20 Red de Cultura en movimiento: Cuadro Folklórico; 19:40 Jardin de Rock - What!? y Calaveras Negras; 20:00 Acto Cierre: Participan Amazonas, Circo Flama y La Pericana. Elección emprendedora del sol; 20:45 La Nota; 21:30 Omega, 22:30 La Oveja Negra y los García; 23:30 Huaykil. Gratis.

DANZA

Ecos del alma. Danza española y danza contemporánea. A las 21:30 h en Teatro Sarmiento.

Misa Criollx - Ten Piedad de Nosotres. A las 21:30 h en Espacio teatral TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia)

CHARLAS

Mario Breuer. A las 9:00 h, masterclass en Bonsai Estudio. A la 17:00 h en Molleja Estudio (9 de Julio 322 este)

TEATRO

Los padres terribles. Estreno. De Jean Cocteau. Elenco Las Aventuras de Poseidón, director Marcelo Villanueva Meyer. A las 21:30 h en Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). Entradas $20000 en boletería el día de la función.

Los padres terribles

VISITAS Y EXPOSICIONES

Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Los Secretos de la Casa de Sarmiento. Exposición dedicada a documentos vinculados con la historia de Casa Natal de Sarmiento y la conformación de su patrimonio: un documento de 1911 relacionado con los primeros momentos de la Casa Histórica como espacio de memoria. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Proyecto Grabado - Museo Franklin Rawson

Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Palabrerío Furioso. Hugo Vidal, Hilda Paz, Roberto Santoro. En el marco del Proyecto Grabado 2026 – Museo Franklin Rawson. En Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste) Gratis

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

Antología. Obras de Iván Manrique. En Artify (Av. Córdoba 519 oeste) Gratis. Teléfono 02645166045

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Mercado Artesanal Luisa Escudero

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.