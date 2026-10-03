    • 3 de octubre de 2026 - 08:11

    "Música y vino": un productor sanjuanino convirtió la elaboración en un disco

    Agrónomo y artista, Higinio condensó los momentos de la vinificación en un álbum conceptual que presentará el sábado 3 en el festival Sun Sed.

    Música y vino, el nombre del tercer disco de Higinio, que reúne sus dos pasiones.&nbsp;

    "Música y vino", el nombre del tercer disco de Higinio, que reúne sus dos pasiones. 

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    Fernando Higinio García es un ingeniero agrónomo, productor de vinos artesanales y músico sanjuanino, para quien la sintonía entre los viñedos y los acordes es absoluta y permanente. Y en ese camino, desde su finca en 9 de Julio, donde hace cinco años funciona su pequeña bodeguita Tierra Adentro, concibió “Vino y Música”, su tercer álbum.

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    La obra no solo aborda temáticamente la vitivinicultura, sino que convierte cada fase técnica de la elaboración de un vino en una pieza sonora, bailable, enrolada en la world music y la electrónica con matices de rock, cumbia y tango.

    Higinio. Ingeniero agrónomo, productor de vino artesanal y músico.

    Higinio. Ingeniero agrónomo, productor de vino artesanal y músico.

    Este sábado 3 de octubre, en el marco del festival de música folktrónica Sun Sed, Higinio ofrecerá un live set en el que desplegará esta propuesta, que se expande más allá del soporte digital, disponible en plataformas desde mayo. La portada del álbum es la etiqueta de un Cabernet Franc elaborado en su propia bodega y, en la contraetiqueta, un código QR de Spotify permite maridar directamente la copa con el sonido.

    Las dos cosas me gustaron de la misma forma. De hecho, empezó siendo el vino de la banda, de los ensayos”, recordó el músico sobre los orígenes de este cruce, que comenzó a revelarse en su música en el segundo disco y ya en el tercero cobró cuerpo completamente. “Se dio muy orgánico. Estoy súper conectado con todo eso, entonces cuando me quise acordar, el disco era sobre el proceso del vino”, contó a DIARIO DE CUYO el también presidente de la Asociación Sanjuanina de Vino Artesanal (AEVA), un amante del Bonarda –‘una de las variedades más importantes que tenemos y la que mejor adaptada está a este suelo”, dijo- aunque también trabaja con Malbec traído del Valle de Pedernal y Cabernet Franc cultivado en las sierras de Zonda.

    El proceso del vino, hecho música

    El álbum está estructurado formalmente en cinco canciones que registran cronológicamente las etapas clave del vino, desde el campo hasta la copa.

    • Amanecer. Describe la partida hacia la finca en busca de la uva. La pista incorpora grabaciones de ambiente con pájaros locales e incluye la voz de Ariel Jofré, un trabajador rural que explica de viva voz cómo se confecciona la "ganchera", la herramienta artesanal utilizada para cortar los racimos. “El método de cosecha es casi el mismo de hace 120 años; todavía hay gente que se sube a un banco y corre con la gamela, para mí es admirable lo que hacen”, destacó Higinio. La canción cuenta con la participación de Gokú Illanes en guitarra.
    • Cosechador. Homenaje a las cuadrillas de cosecha sanjuaninas, destacando la presencia femenina en los parrales. Interpretada vocalmente por Magaláctica, es un reconocimiento a los trabajadores agrícolas. “Me interesa que la gente conozca lo que pasa en la finca, el trabajo que hay detrás y que no se ve”, señaló.
    • Sexo y Vino. Aborda el fenómeno de la fermentación alcohólica, momento en que las levaduras consumen el azúcar del mosto. En esta pieza colaboró Ariel Sampaolesi. Higinio caracterizó el pasaje como una fiesta microscópica: “Siento que le estoy haciendo una fiesta a las levaduras para que se reproduzcan y transformen el azúcar en alcohol. Jugamos a que era una fiesta donde solo entran levaduras y no pueden pasar las bacterias acéticas que pican el vino”.
    • Wine Wine Wine. Ambientada en la bodega cuando el vino, casi listo, ya descansa en los tanques. La composición registra la energía festiva de los encuentros en su hogar. “Buscamos transmitir que el vino está rodeado de esta energía de la gente que viene a mi casa, rodeados de música”, afirmó.
    • Saloop. Un juego de palabras entre “salud” y loop, y una idea que se repite musicalmente, el brindis. Con intervenciones de saxo a cargo de Santiago Garzón, es “el final perfecto donde el vino y la música se unen en un solo de copas de Tito Quintero y se comparte con aquellos que aprecian el fruto del trabajo”.

    La música de su vida

    La música está en la vida de Higinio desde la adolescencia. “Empecé con la guitarra a los 12 años. Tengo una formación autodidacta y siempre mi forma de aprender fue estar en alguna banda”, explicó sobre sus inicios. Sus años de estudiante en Córdoba no hicieron más que abonar este camino y, a su regreso a San Juan, integró agrupaciones como Mama Perfecta y King of Banana, para luego incursionar en el tango junto a la cantante Melodía Leiva.

    Su discografía solista se inauguró en 2019 con un álbum homónimo grabado en los Estudios Ion de Buenos Aires bajo el nombre de Fer García. Para su segundo trabajo, editado en 2022, el artista adoptó definitivamente su segundo nombre, Higinio. Aquel segundo disco ya anticipaba la temática vitivinícola con tracks como Vendimia, Bonarda y Rubí Rosa.

    Para la producción de Vino y Música, a cargo de Germán Carrizo, el trabajo de estudio arrancó en 2025 y concluyó en abril de 2026. En paralelo a la versión digital disponible desde mayo, Higinio registró una sesión audiovisual en vivo durante un almuerzo.

    El registro audiovisual de Música y Vino estrenará en diciembre

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    La grabación se hizo en su finca de 9 de Julio, dirigida por Emanuel Morte, con Gokú Illanes en producción, Julieta Carmona en arte, Santi Garzón en sonido y Carlos Vilaplana en grabación, mezcla y mastering. “Mi idea era que todos los artistas estuvieran presentes en el momento que la grabáramos, en vivo”, explicó el enólogo sobre este registro, cuyo lanzamiento -que tomará la posta de la presentación en vivo en el Sun Sed- está previsto para diciembre próximo.

    “Música y vino es más que un álbum. Es una experiencia que combina música, vino y pasión”, aseguró Higinio.

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