El misticismo del Indio Solari llega al Teatro Kümmel

Fernando Aguilera y Vía 66 rinden tributo a Los Redondos este sábado 3 de octubre, a las 21 hs, en el Teatro Oscar Kummel.

Por primera vez y a dos años de la última presentación, Fernando Aguilera y la banda Vía 66 desgranarán su ya probado tributo a la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en una sala teatral. Con un set list renovado, el show abrirá oficialmente la primera edición del ciclo “Homenajes en Primavera” en el Teatro Municipal Oscar Kümmel, en Rawson.

Si bien la colaboración entre el cantante y el grupo rockero cuenta con precedentes de gran convocatoria en escenarios como el Anfiteatro del Auditorio Juan Victoria, además de su exitoso paso por diversos bares y pubs locales a lo largo de los años, esta presentación marca un desafío especial para el combo, que debió redefinir y adaptar la propuesta ricotera a un entorno netamente teatral.

Una apuesta renovada "Esto no es una tocada más, de las comunes de todos los fines de semana. Hay mucho trabajo. Es toda una producción", remarcó Aguilera en diálogo con DIARIO DE CUYO. “Nos ha puesto a laburar de cabeza porque la escenografía es otra, las visuales son nuevas, adaptadas para el teatro, así que va a ser una puesta en escena muy linda para la gente”, contó. Asimismo, detalló la distribución pensada especialmente para el disfrute del público: “Vamos a ubicar la parte de adelante del teatro, que está entre la primera fila y el borde del escenario, para que la gente que quiera bailar, saltar, cantar y todo eso”.

El repertorio abarcará una cuidada selección de clásicos que recorre tanto la discografía completa de Patricio Rey como también los trabajos solistas de Solari junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. “Vamos a pasear por toda la discografía de la banda, y también del Indio. Es un show largo, una larga lista de canciones”, detalló el vocalista.

Para enriquecer la interpretación de los temas en vivo, la formación sumará a destacados colegas y amigos en el escenario, como Fernando Sepúlveda en saxo, Jorge Martínez en batería y percusión, Leandro Cabrera (voz de Animal Nativo) y Jorge Cedeño en guitarras acústicas y eléctricas. “Son grandes personas, son grandes amigos y nos gusta compartir con ellos porque entienden cómo trabajamos. Y saben con el espíritu que lo hacemos”, expresó el músico, sin dejar de valorar su experiencia de más de una década con los Vía 66, que integran Guido Ayala en el bajo, Jorge Riveros en la batería, Eliana Sánchez en los teclados y Emiliano Sánchez en voz y guitarra.