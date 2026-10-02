Cosquín 2027 confirmó su grilla completa con Abel Pintos, Soledad y Luciano Pereyra

El Festival Nacional de Folklore se realizará del 23 al 31 de enero en Córdoba. Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra y Los Tekis encabezan la programación de las nueve lunas.

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027 confirmó su programación para la edición número 67, que se desarrollará del 23 al 31 de enero en la Plaza Próspero Molina, en la provincia de Córdoba. La propuesta reunirá durante nueve noches a referentes históricos de la música popular argentina y artistas de distintas generaciones.

Entre los nombres destacados de esta edición aparecen Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, Los Nocheros, Los Tekis y Nahuel Pennisi, figuras que forman parte de una programación que volverá a poner al folklore en el centro de la escena cultural del verano.

El encuentro, considerado uno de los festivales más representativos de la música argentina, convocará a público de diferentes puntos del país y combinará tradición, nuevas propuestas musicales y espectáculos en vivo en el escenario principal.

Grilla Cosquín 2027 día por día Primera Luna: sábado 23 de enero

Campedrinos (Consagración Cosquín 2026)

Tabaleros

Wara Calpanchay (Revelación Cosquín 2026)

Solista Vocal (Pre Cosquín 2027)

Raúl Lavié y Quinteto

Néstor Garnica

Solista de Malambo Femenino (Pre Cosquín 2027)

Delegación de Perú

Soledad Segunda Luna: domingo 24 de enero