    • 2 de octubre de 2026 - 18:08

    Cosquín 2027 confirmó su grilla completa con Abel Pintos, Soledad y Luciano Pereyra

    El Festival Nacional de Folklore se realizará del 23 al 31 de enero en Córdoba. Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra y Los Tekis encabezan la programación de las nueve lunas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027 confirmó su programación para la edición número 67, que se desarrollará del 23 al 31 de enero en la Plaza Próspero Molina, en la provincia de Córdoba. La propuesta reunirá durante nueve noches a referentes históricos de la música popular argentina y artistas de distintas generaciones.

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    Entre los nombres destacados de esta edición aparecen Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, Los Nocheros, Los Tekis y Nahuel Pennisi, figuras que forman parte de una programación que volverá a poner al folklore en el centro de la escena cultural del verano.

    El encuentro, considerado uno de los festivales más representativos de la música argentina, convocará a público de diferentes puntos del país y combinará tradición, nuevas propuestas musicales y espectáculos en vivo en el escenario principal.

    Grilla Cosquín 2027 día por día

    Primera Luna: sábado 23 de enero

    • Campedrinos (Consagración Cosquín 2026)
    • Tabaleros
    • Wara Calpanchay (Revelación Cosquín 2026)
    • Solista Vocal (Pre Cosquín 2027)
    • Raúl Lavié y Quinteto
    • Néstor Garnica
    • Solista de Malambo Femenino (Pre Cosquín 2027)
    • Delegación de Perú
    • Soledad

    Segunda Luna: domingo 24 de enero

    • Juan Fuentes
    • Víctor Heredia: 80 años
    • Conjunto Instrumental (Pre Cosquín 2027)
    • Natalia Pastorutti
    • Delegación de Paraguay
    • Yoel Hernández
    • Orozco-Barrientos
    • Los Nocheros
    • El Indio Lucio Rojas

    Tercera Luna: lunes 25 de enero

    • Guitarreros
    • Canción con Todos (Lito Vitale, Valentino Merlo, Natalie Pérez, Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa)
    • Conjunto Vocal (Pre Cosquín 2027)
    • Lucía Ceresani
    • Delegación de Córdoba
    • Juanjo Abregú
    • Tucumanos (Por Siempre Tucu, Enrique y Tomás Olmos)
    • Agustín Bernasconi
    • Christian Herrera
    • Luciano Pereyra

    Cuarta Luna: martes 26 de enero

    • Ahyre
    • Maggie Cullen
    • Pareja Baile Estilizado (Pre Cosquín 2027)
    • Delegación de Catamarca
    • Mery Murúa
    • Solista Malambo Masculino (Pre Cosquín 2027)
    • Cristian Capurelli
    • José Luis Aguirre
    • Juan Manuel Bilat (Destacado Espectáculos Callejeros 2026)
    • Abel Pintos

    Quinta Luna: miércoles 27 de enero

    • Los de Imaguaré: 50 años (invitados: Nahuel Pennisi y Los Alonsitos)
    • Canción Inédita (Pre Cosquín 2027)
    • Malena Garnica
    • Dúo Palma Sandoval (A Pocho Sosa)
    • Delegación de Uruguay
    • Ceibo
    • Conjunto de Baile (Pre Cosquín 2027)
    • Manu Estrada
    • Los Jaivas
    • Lázaro Caballero

    Sexta Luna: jueves 28 de enero

    • Nahuel Pennisi
    • Zamba Quipildor: 60 años (invitados: Darío Volonté y Coro de Cosquín)
    • Delegación de Bolivia
    • Dúo Vocal (Pre Cosquín 2027)
    • Paola Bernal
    • Pareja Tradicional (Pre Cosquín 2027)
    • Micaela Chauque
    • Leandro Lovato
    • Bruno Arias
    • Paquito Ocaño
    • Los Tekis

    Séptima Luna: viernes 29 de enero

    • Nombradores del Alba
    • Los 4 de Córdoba
    • Los Manseros Santiagueños
    • Solista Vocal (Pre Cosquín 2027)
    • Yamila Cafrune
    • Expresión Oral Folklórica (Pre Cosquín 2027)
    • Cuti y Roberto Carabajal
    • Chaqueño Palavecino

    Octava Luna: sábado 30 de enero

    • Las Dos Miradas (Peteco Carabajal y Horacio Banegas)
    • Hugo Díaz 100 años (Mavi Díaz, José Colángelo, Franco Luciani, Peteco Carabajal, Las Folkies y Ballet Oficial de Cosquín)
    • La Callejera
    • Delegación de Buenos Aires
    • Conjunto de Malambo (Pre Cosquín 2027)
    • Delegación de Japón
    • Solista Instrumental (Pre Cosquín 2027)
    • Destino San Javier
    • Adriana Rojas
    • Q’ Lokura

    Novena Luna: domingo 31 de enero

    • Dúo Coplanacu
    • Carafea
    • Delegación de España
    • Pachi Herrera
    • Entrega de Premios
    • Fabricio Rodríguez
    • Radamel
    • Florián
    • Trueno
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