Pity Álvarez fue trasladado a un psiquiátrico y una pericia definirá el futuro del juicio

Cristian “Pity” Álvarez fue trasladado a un centro psiquiátrico de Castelar , en medio de la suspensión momentánea del juicio oral en el que está acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano. El músico se encuentra actualmente en Solar Colonial , luego de haber permanecido internado en el Hospital Tornú.

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El movimiento se produce a pocos días de una instancia que puede resultar determinante para el proceso judicial. El próximo lunes 5 de octubre , Álvarez deberá ser evaluado de manera presencial por profesionales del Cuerpo Médico Forense , que deberán determinar si actualmente se encuentra en condiciones de continuar sometido al juicio sin que se vean afectadas sus garantías constitucionales.

La cita fue fijada para las 13 en la sede del organismo, ubicada en Lavalle 1429 , y contempla un estudio interdisciplinario en el que participarán, como mínimo, especialistas en psiquiatría y psicología, además de los peritos designados por la defensa.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 decidió poner momentáneamente en pausa el debate y ordenar una nueva evaluación a raíz de los cambios registrados en la situación del músico desde el último examen realizado. El objetivo no es determinar su responsabilidad penal en el hecho investigado, sino establecer si puede comprender el proceso, comunicarse adecuadamente con sus defensores y participar del juicio en las condiciones requeridas.

El informe no necesariamente estará terminado el mismo lunes. Una vez realizada la entrevista, los especialistas podrán requerir tiempo adicional o nuevos elementos antes de elevar sus conclusiones al tribunal. Cuando el resultado esté disponible, los jueces deberán comunicarlo a las partes y resolver si el juicio se reanuda o qué medidas corresponden adoptar .

Hasta la interrupción del proceso habían declarado 27 testigos. La defensa de Álvarez viene reclamando una nueva evaluación de su situación, mientras que el tribunal consideró necesario contar con información actualizada antes de avanzar con las próximas audiencias.

El juicio por el crimen de Cristian Díaz

Pity Álvarez llegó a juicio acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano. El expediente es juzgado por el TOC N°29 y la acusación está representada por el fiscal general Sandro Abraldes.

El debate había avanzado durante varias semanas y atravesó distintos planteos de la defensa. A fines de agosto, el tribunal había rechazado pedidos de nulidad y ratificado entonces la continuidad del juicio. Sin embargo, los acontecimientos posteriores llevaron a los jueces a disponer ahora un nuevo examen interdisciplinario antes de seguir adelante.

La próxima fecha clave será, por lo tanto, el lunes 5 de octubre. La evaluación del Cuerpo Médico Forense aportará los elementos que utilizará el tribunal para decidir el próximo paso del proceso.