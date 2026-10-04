Regresa un clásico de San Juan: vuelve Urquiza Bar, el templo cultural que marcó los '90

Ubicado en la esquina de Urquiza y Avenida Córdoba , el bar que definió la escena nocturna y artística sanjuanina en los '90 tendrá su homenaje. Organizado por Yeidi Flores, Aldo Zaragoza y Ricardo Salvá, ya calienta motores “Urquiza El Original ”, propuesta conceptual que promete rememorar no solo la música, sino también el alma de aquellas épocas de Urquiza Bar .

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Será el próximo 16 de octubre en Quinta La Pintada , un predio adaptado para ofrecer una experiencia integral. La propuesta reunirá en un mismo escenario al Ex Grupo Vida (Pablo y Gustavo Riquero), a los músicos Lucio Flores y Aldo Zaragoza, al DJ Fede Matus y a diversos artistas invitados que se sumarán a lo largo de la noche.

Para comprender la huella indeleble que dejó Urquiza Bar en el inconsciente colectivo provincial, hay que ir a los orígenes. La historia comenzó impulsada por un puñado de jóvenes apasionados por la música. " Fue en abril del 94 cuando inauguramos y nosotros lo tuvimos hasta el año ‘97 ", contó Yeidi Flores a DIARIO DE CUYO. "Surgió entre un grupo de amigos que nos juntábamos a tocar, y decidimos buscar un lugar que nos convocara siempre. En vez de que los seguidores fueran a distintos lugares, reunirlos en uno solo ”, agregó sobre aquellos primeros pasos compartidos junto a su hermano Lucio y los hermanos José y Oscar Hidalgo. “Esa fue la idea y, de hecho, el lugar de Urquiza es de un tío de Oscar", apuntó.

Tan buena fue la respuesta, que al grupo de amigos se fueron sumando colegas, gustosos de ser parte; y entonces, la iniciativa de traer a figuras del ambiente no tardó en cuajar y los despegó de la media. “ Por ahí traíamos shows que eran 'antieconómicos' para nosotros, pero siempre tuvimos la vara muy alta y nos importaba más eso ", afirmó Yeidi, quien volverá a despuntar el vicio en este homenaje.

De Nito Mestre a JAF, de Fabiana Cantilo a Spinetta, varias estrellas del rock nacional pasaron por este “templo”, que también recibió a artistas de otros rubros, como “El Flaco" Pailos. Y hubo más, porque -perlita de la escena local- Urquiza Pub fue pasarela de vistosos desfiles de moda, que transitaron “top models” de aquellos años, desde Valeria Mazza y Dolores Barreiro a Tommy Dunster y Matías Camisani. Y en cada luna, la respuesta del público fue un rotundo “sí”.

Fabiana Cantilo fue una de las primeras figuras que llegó a Urquiza, en 1995. En la foto, en la cocina del bar, con los socios Yeidi Flores y Oscar Hidalgo.

"La verdad es que la gente fue la que hizo Urquiza. El público de Urquiza era único. El que iba ahí no iba a otro lado", rememoró Flores.

La verdad es que la gente fue la que hizo Urquiza. El público de Urquiza era único. El que iba ahí no iba a otro lado La verdad es que la gente fue la que hizo Urquiza. El público de Urquiza era único. El que iba ahí no iba a otro lado

Una noche memoriosa y memorable

“Hay noches que nunca se olvidan. Para quienes las vivieron, sabemos lo que significaron. Y para quienes escucharon hablar de ellas, llegó el momento de descubrir por qué el Urquiza fue un clásico”, dice la invitación. Y sí, el reencuentro del 16 de octubre busca recrear esa atmósfera tan particular. En este caso, será con un formato de cena show, con capacidad para unas 200 personas.

"Queremos que estén cómodos, que sea algo con buena calidad, desde la infraestructura, la iluminación, el sonido, espacio para estacionar; y un buen servicio”, adelantó Yeidi, pensando en quienes irán a revivir viejos tiempos; sin dejar de lado a los que irán tras una pista de lo que fue aquello.

La música, el alma de Urquiza, estará a cargo de los artistas invitados y de las bandas de la casa. Durante la cena, el Grupo Vida desplegará su repertorio habitual junto a pasajes de su reciente tributo a Joaquín Sabina y a Joan Manuel Serrat. Posteriormente, Aldo Zaragoza ofrecerá un show más rítmico, abriendo paso a intervenciones conjuntas.

"Estos dos grupos de hermanos, los Riquero con el Grupo Vida, y Lucio conmigo (ex Industria Nacional), guardamos una identidad, somos muy de la misma onda de la música", señaló sobre la sintonía artística que atravesará toda la velada.

El cierre, bailable, estará a cargo del DJ Fede Matus, figura clave de la noche sanjuanina, que supo dejar su impronta en Papío, otro ícono de la época. Su set recuperará los grandes éxitos del rock nacional e internacional de los años 80 y 90, combinados con los clásicos “más fiesteros” de aquel tiempo.

Y aunque este encuentro nació como un homenaje puntual, sus creadores no descartan que se transforme en un punto de partida. "Veremos cómo responde la gente, si queda la puerta abierta", concluyó Flores.

Urquiza Bar - El original