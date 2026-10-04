    • 4 de octubre de 2026 - 08:13

    El clima da una tregua: así estará el tiempo en San Juan este domingo 4 de octubre

    El primer domingo de octubre se presentará con temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado. La máxima será de 25ºC.

    tiempo clima pronóstico 2026

    El domingo 4 de octubre llegará a San Juan con un panorama agradable para disfrutar de la jornada al aire libre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 13ºC, mientras que la máxima alcanzará los 25°C, en una jornada que tendrá algunas nubes como protagonistas.

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    Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 13°C. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar los 25°C previstos para la tarde.

    Para ese momento, el cielo estará mayormente nublado, aunque la posibilidad de lluvias será prácticamente nula. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán con abundante nubosidad y una temperatura que rondará los 16ºC.

    El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Soplará desde el sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas previstas.

    Así, el primer domingo de octubre tendrá temperaturas agradables, nubosidad variable y escasas chances de lluvia, una combinación que permitirá disfrutar de una jornada tranquila en San Juan.

    Para el lunes se espera un marcado descenso de la temperatura con una máxima que llegará a los 18ºC. El martes el SMN anticipa una máxima de 24ºC y 23ºC para el miércoles.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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