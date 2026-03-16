Día del artesano: el mate gigante de San Juan, el gran protagonista

El 22 de marzo, el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero celebrará el Día del Artesano con una gran feria, donde se exhibirá, con especial destaque, una pieza “de la casa”, puesto que simboliza el trabajo conjunto de los hacedores sanjuaninos: el mate gigante.

Esta obra, que debutó y representó a la provincia en La Rural, es fruto del trabajo de cinco artesanos locales , de diferentes rubros y distintas generaciones: “Grillo” Abadía y Gabriela Bonet estuvieron a cargo de la base del mate, mientras que Andrés Quattropani y Enrique Sarasúa se ocuparon de la realización de la virola y Maximiliano Quero creó los ornamentos de la bombilla: sol y escudo.

“La idea de hacerlo surgió en una reunión, donde un artesano propuso hacer una bombilla que representar a San Juan . Entonces dijimos ‘¿Por qué no hacer un mate completo?’, así que el Mercado Artesanal convocó y fusionó a los artistas para crear la pieza antes de viajar a La Rural , donde fue reconocido como el mate más grande de la exposición”, contó a DIARIO DE CUYO Soledad Güell Cassab, directora del Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero, quien acotó que, a pedido de gobernador Marcelo Orrego, también la llevaron y se lució en la última Fiesta del Sol.

El mate -que se exhibe en el Mercado Artesanal Luisa Escudero - e terminó de ensamblar en una finca de Ullum, en el taller de Abadía y Bonnet

De alrededor de 1,50 metros de altura y realizado íntegramente a mano, el mate está hecho de madera, bronce y cobre, con una virola de acero inoxidable. “Sus adornos representan a San Juan de oeste a este. En su diseño se pueden ver montañas, las formaciones rocosas de Ischigualasto, águilas y el sol” , agregó la funcionaria acerca de esta gran artesanía colectiva que va cobrando mayor valor a medida que pasa el tiempo.

El mate gigante fue presentado en La Rural de Palermo, en presencia de autoridades provinciales encabezadas por el gobernador Marcelo Orrego

“El tronco era de un árbol caído, un álamo plateado, que recogimos en Ullum. Yiyo le dio la forma con motosierra y luego se hizo un primer desbaste con la amoladora; y yo terminé de darle la forma y el pulido. Una vez pulido, comenzamos a tallarlo. Entre los dos tallamos un escudo antiguo de San Juan, sobre la base del mate”, contó Gabriela.

mate escudo El mate lleva tallado un antiguo escudo provincial

“Fue realmente muy lindo cómo surgió. Nunca nos imaginamos que de una charla y un trabajo bastante distendido entre todos, iba a pasar esto, que convirtiera en un símbolo… Es que lo hicimos sin ninguna expectativa en particular, fue como, ‘bueno, trabajemos en conjunto a ver qué sale’”, comentó Gabriela, todavía sorprendida por la repercusión de esta pieza que terminaron de ensamblar en su taller.

Virola: Enrique Sarasúa y Andrés Quattropani

Materia prima: Acero inoxidable, bronce, cobre y alpaca. Técnica: Orfebrería. Colaboración: Laura Villaflor

“Pensamos en un paisaje que cubriera desde la cordillera hasta el llano, el paisaje sanjuanino. Tanto Andrés como yo hacemos tratamos de incorporar este tipo de paisajes en nuestras obras. Está el paisaje de Valle Fértil, hay animales simbólicos para nosotros, como el águila, el cóndor, y otros detalles... “, comentó Sarasúa. “La base de la virola está hecha en acero inoxidable y después sobre esa base había que hacer distintas técnicas de soldadura y de remache, sobre todo, porque el acero inoxidable es un material muy duro”, agregó, más que conforme con el trabajo en equipo.

“Para mí, la verdad que fue un, primero fue un honor que me convocaran; y también fue muy lindo trabajo, porque se conjugaron saberes muy diferentes”, apuntó Enrique.

mate virola La virola recorre el paisaje sanjuanino

“Trabajamos muy bien porque conectamos todos muy bien. Y Enrique es una gran persona y un gran maestro, tiene muchos años de experiencia. Yo le dije ‘che, me sumo a esto porque está vos’, porque nunca había hecho virolas”, relató Andrés.

La dupla usó material reciclado y contó con la colaboración de la pareja de Andrés, Ana Laura Villaflor, con los dibujos y el bocetado”.

“La virola nos plantea nuestro paisaje. Arrancamos por montaña, bajamos, tenemos ríos, algún ranchito, algo de flora y de fauna, ese fue el laburo”, sumó Quattropani, también sorprendido por los piropos que cosecha el mate, dentro y fuera de San Juan.

“Para mí es una sorpresa lo que está pasando con este mate. La verdad que trabajamos con muy buena comunicación, como que hubo mucha onda, entonces creo que en el resultado se ve reflejado eso también”, concluyó.

Bombilla Sanjuanina: Maximiliano Quero

Materia prima: Bronce y alpaca. Técnica: Orfebrería (calado, cincelado y pulido final)

mate 2 La bombilla lleva el sol y el mapa de San Juan

“Yo quería hacer una bombilla provincial, de alpaca soldada en plata. Cuando la presenté, con la directora del Mercado Artesanal se nos ocurrió la idea de hacer directamente un mate grande. Y como la bombilla que yo había hecho no daba para ese mate grande, hice esta otra, que lleva el sol sanjuanino y el mapa de San Juan. Es de madera con bronce, alpaca, soldado con plata”, relató Quero.

“Para mí es un orgullo muy grande, una gran satisfacción porque es un crecimiento también en lo que uno va aprendiendo”, valoró Quero.