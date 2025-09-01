Ensamble Barroco presenta “Pequeños Mundos”, el concierto que hará viajar al siglo XVIII El próximo 6 de septiembre, el conjunto trae una propuesta que apela a la sensibilidad a través de las obras más representativas de la etapa barroca.

Para que el público sanjuanino tenga una experiencia única y emocionante con los sentidos en plena consciencia despierta, “Pequeños Mundos” ofrece la respuesta necesaria. Esta propuesta logra el justo equilibrio entre la excelencia musical, la sensibilidad y una mirada actual sobre la estética sonora de uno de los períodos más prolíficos en la historia del arte.

De la mano del conjunto de cámara, Ensamble Barroco, los espectadores que asistan a la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario este 6 de septiembre vivirán una exploración de los universos creativos de los máximos representantes de la música barroca, desde Georg Philipp Telemann, Pietro Locatelli, Giovanni Battista Draghi (también conocido como Pergolesi), Jean-Baptiste Barrière. Además, se incluirá en el repertorio fragmentos de Las Indias Galantes, la opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau.

La rica historia que tiene este estilo musical es el contenido de una propuesta de rescate y revalorización de sus obras y de sus autores, comprendido en el proyecto artístico que, desde 2018, viene desarrollando el Ensamble Barroco.

Con la dirección musical de la chelista Laura Lanzi, este grupo tiene como objetivo la interpretación y la difusión de la música barroca en la provincia, y cuyas puestas, permiten combinar formatos flexibles sumando elementos tradicionales con otros contemporáneos, como el mapping, las proyecciones visuales y escenografías minimalistas en sus intervenciones en vivo.

La agrupación se compone con los violinistas Alex Zuzuk y Julieta Grosso; la violista Gabriela Guembe, el contrabajista Diego Vega, Luz Ramírez en el clave, Julián Rodrigo en flauta y Diego Guillén en percusión. Además, este espectáculo contará con solistas invitados: la mezzosoprano Marta Bilska, la soprano Monika Skowrron, el tenor Octavio Sosa, el bajo Luis Pulenta, la chelista Cecilia Pérez y los violinistas Sol Aranguez, Brisa Aranguez, Ánhuar Manzur y Valentina Vera. El equipo creativo de la puesta técnica y promoción está conformado por Verónica Trigo, Paula Lanzi y Andrea Alamanni.

El Ensable Barroco lleva una carrera destacada en muy poco tiempo, con presentaciones en el Auditorio Juan Victoria, el Museo Provincial Agustín Gnecco y el Teatro del Bicentenario. En 2022, publicó su primera producción audiovisual con piezas seleccionadas de su repertorio. En 2023, su proyecto “Tour Barroco por San Juan” fue declarado de interés cultural por el Ministerio de Turismo y Cultura, con conciertos en Barreal, Calingasta e Iglesia, dentro del régimen de la Ley de Mecenazgo Cultural.

¿Qué es la música barroca?

Es un movimiento de expresión artística que tuvo su esplendor en gran parte de Europa occidental entre los años 1600 y 1750 y que se manifestaba especialmente en lenguaje musical por la forma de composición, interpretación y emotividad. El rótulo de “barroco”, proviene del portugués, porque alude a la descripción de una perla irregular y que con el tiempo se lo consideró como una metáfora perfecta para esta corriente estética dado que está signada por un estilo ornamentado y dramático.

En su época este estilo era criticado por la sensación de recargada y de excesiva que era esta música, porque no se adecuaba al canon clásico. Y con el tiempo, esta “irregularidad” se convirtió en sinónimo de profundidad emocional, teatralidad y exuberancia artística.

Las composiciones que se encuadran en este período se caracterizan por los contrapuntos y las polifonías, los bajos continuos utilizando instrumentos como el clave y el órgano, la ornamentación abundante y la expresión de un alto grado de dramatismo mostrando un intenso espíritu teatral.

DATO

La función de “Pequeños Mundos” iniciará a las 21 hs. en la Sala Auditórium, con entrada general a $8.000. Habrá descuentos exclusivos en boletería del Teatro del Bicentenario (de lunes a viernes de 9:30 hs. a 14:00 hs. y de 16:00 hs. a 20:00 hs. y sábados de 9:30 hs. a 14:00 hs.). También puede comprarse entradas en TuEntrada.com