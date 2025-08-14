L-Gante contó por qué la que bloqueó a Wanda Nara luego de su reconciliación con Tamara Báez En una entrevista con María Belén Ludueña en Mujeres Argentinas, el cantante explicó cuál es el vínculo que mantiene con la empresaria tras darse una segunda oportunidad con la madre de su hija.

La inesperada econciliación entre L-Gante y Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, sacudió el mundo del espectáculo argentino. Luego de años de enfrentamientos por el pago de la cuota alimentaria, el músico y la influencer decidieron darse una segunda oportunidad. Sin embargo, la situación generó tensiones en el ambiente mediático, especialmente con Wanda Nara, quien hasta hace poco formó parte de la vida del artista, por lo que debió aclarar las cosas.

Este jueves por la mañana, María Belén Ludueña presentó en Mujeres Argentinas (El Trece) una entrevista exclusiva con el cantante. El encuentro se realizó en la casa de Elián Valenzuela, tal el nombre real del artista, donde la conductora abordó el tema de su nueva vida amorosa y, especialmente, el vínculo actual con Nara. “Me acompañó en la mitad de la gira. Toqué en varios lugares como París, por toda España, y antes de volver para acá fuimos a la casa de Wanda en Italia. Ahí tuvimos una charla de nuestra relación y yo me fui para Ibiza, ella para acá. Aclaramos las cosas, de que no estaba en pareja”, explicó el músico sobre su reciente encuentro en Europa.

Respecto a las declaraciones previas de Nara, quien había sostenido que “se confundieron” las cosas durante la relación, fue claro: “Hay momentos y momentos, con ella hubo un montón. El fin era poner las cosas claras y creo que funcionamos mejor como amigos. Desde que estuve haciendo las buenas con Tamara no hablé ni crucé nada”, sostuvo el cantante, dejando en evidencia que hoy su foco está puesto en la madre de su hija.

También se refirió a la decisión de dejar de seguir a la empresaria en las redes sociales. “Sí, fue antes de ayer. Con esto se me borra un poco más de la mente, estoy enfocado en otras cosas”, argumentó. Hablando del impacto que el nombre de Wanda genera en su pareja, fue directo: “A Tamara, lo que se trate de Wanda le va a molestar porque no la quiere ni un poco. Olvidate. No sé qué piensa de ella, pero tampoco le pregunto.”

No es la primera vez que el referente de cumbia 420 aborda en público qué significó su relación con la empresaria. Días atrás, en Los Profesionales de Siempre (Canal Nueve), fue consultado sobre si el vínculo había sido solo un “pasatiempo”. Su respuesta: “Olvidate que sí.” Aclaró además: “Con Wanda somos amigos, tendrá que seguir así”.

La última aparición pública que compartió con la animadora de Love is Blind fue cuando ambos asistieron a una función teatral de la madre del cantante. “A Wanda la vi bien el fin de semana, vino a ver a mi mamá al teatro. Estaba invitada, yo sabía que iba a ir, y me generó una discusión con Tamara. Cada uno fue por su parte a ver a mi mamá”, expresó, dando cuenta de la complejidad que generan estos encuentros.

Consultado sobre la reacción de Tamara frente a la presencia de la empresaria, el artista fue sincero. “La verdad, la cara de Tamara ya dice que no”, reconoció entre risas cuando le preguntaron por la posibilidad de que ambas coincidan en una reunión familiar.

Y, a pesar de las diferencias y las discusiones, el músico remarcó su intención de mantener la armonía y priorizar el bienestar de su hija. “Vamos a tratar de manejarlo lo mejor posible. No soy de desearle el mal a nadie. En cierto momento, cuando estaba con Wanda, le aconsejé que luche por recuperar a su familia y que se lleven bien”, fue la frase con la que cerró el tema, abriendo una nueva etapa íntima y familiar.