La cruda declaración de Gustavo Yankelevich ante la Justicia: "Le pegaba tanto que sintió que se iba a desmayar"

El 6 de noviembre de 2015, Gustavo Yankelevich se presentó ante la Actuaria del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en San Isidro, y prestó declaración testimonial bajo juramento. Ratificó una denuncia previa y describió, con sus propias palabras, cómo fue enterándose de a poco de que sus nietos Franco y Valentín padecían golpes, tirones de pelo y arrastrones por las escaleras a manos de su padre, Darío Giordano, según se supo el domingo 11 de octubre de este año luego de la entrevista que brindó el piloto de automovilismo en Infobae con la periodista Tatiana Schapiro. Cinco semanas más tarde, el 14 de diciembre, su exesposa Cris Morena se sentó ante la misma Actuaria y prestó su propio testimonio, que también quedó asentado en el expediente.

Según contó, todo empezó con un correo electrónico. Marisa Brel, una conocida de la familia, le escribió a Yankelevich para contarle que su hija había quedado muy perturbada por algo que le había dicho Valentín —de 10 años en ese momento—. El niño le había confesado que “quería irse con su mamá”, en referencia a Romina Yankelevich, hija del declarante, fallecida años antes. Ante esos dichos, según consta en la declaración, Brel “le comentó al declarante su preocupación por la situación al ver que su hija se hallaba sumamente angustiada por los dichos de su amigo”.

Esa frase, dicha por un nene de 10 años que no tenía otra forma de expresar lo que vivía, fue lo que impulsó a Yankelevich a radicar la denuncia. Los hechos denunciados, sin embargo, venían de mucho antes: desde 2012, según precisó.

Fue Franco, el mayor, quien tomó la iniciativa. Con 15 años, le pidió directamente mudarse con su abuelo. Poco después, Valentín hizo lo mismo. El más chico, además, atravesaba un período difícil: según declaró Yankelevich, “desde el año pasado ha tenido muchos problemas de conducta en el colegio y también le costó mucho el estudio”.

A medida que los chicos empezaron a pasar más tiempo con él, el productor fue acercando piezas que no había sabido leer antes. Él y Morena suponían que lo que percibían desde afuera eran gritos propios de la disciplina parental. Se equivocaban. Según declaró ante la Actuaria, fue tomando conocimiento de que “lo que tanto él como su exesposa Cris Morena pensaban que eran gritos y acciones de autoridad desde Darío Giordano a sus hijos, habían sido también lesiones que aquellos debieron padecer por parte del denunciado”. Y fue más preciso: “no solo eran tirones de pelo”, dijo, sino que Giordano los agarraba de esa manera para “arrastrarlos por las escaleras de la casa en sentido ascendente y descendente”.

“Le pegaba tanto que sintió que se iba a desmayar”, relató Franco sobre su padre

Las descripciones que los chicos le fueron haciendo eran concretas y repetidas. Según declaró Yankelevich, sus nietos le contaron que con su padre “siempre eran gritos y tirones de pelo mientras los arrastraba por la casa, lo que los atemorizaba incluso para que ellos pudieran pedir ayuda y contar lo que les sucedía”. Valentín, en particular, le dijo que “el padre les pegaba con la mano abierta”. Y Franco fue aún más lejos: le relató que “en una ocasión su padre le había pegado tanto que él sintió que se iba a desmayar”. Yankelevich aclaró que nunca los vio físicamente lastimados, pero que los testimonios de los propios chicos no dejaban lugar a dudas.

El cambio al mudarse con el abuelo fue notorio. Valentín mejoró sus notas y redujo los problemas de conducta. Y Franco, al que Yankelevich le preguntó directamente qué extrañaba de la vida con su padre, respondió que no extrañaba “nada”. El adolescente le aclaró que “era antes cuando extrañaba abrazos, besos y atención, pero ahora no extrañaba nada”.

La hermana menor vivía con el padre y tenía miedo de hablar

El productor también se refirió a su nieta Azul, de 9 años, quien seguía en la casa de Giordano. La situación de la nena era distinta: según Yankelevich, el padre “no le pegaba a ella”, pero la pequeña “tiene mucho temor de contar lo que vio que sucedía respecto de sus hermanos por la represalia que aquel pudiera tener”.

Ambos varones asistían al mismo colegio y ya concurrían a psicólogos al momento de la declaración. Yankelevich los relevó en ese acto del secreto profesional y los autorizó a declarar en la causa. También señaló que su hijo Tomás Yankelevich “se encuentra en conocimiento de los hechos denunciados y puede aportar datos relevantes a la investigación”, y que él mismo poseía “una grabación de los gritos y el trato que Darío Giordano dispensaba hacia los menores”.

Cris Morena declaró cinco semanas después y describió una escena de violencia que presenció ella misma

María Cristina De Giacomi, conocida públicamente como Cris Morena, se presentó días después, el 14 de diciembre de 2015, ante la misma Actuaria en San Isidro y declaró bajo juramento en calidad de testigo. Su testimonio, registrado en el mismo expediente, incluyó situaciones que dijo haber presenciado directamente y frases que sus nietos le habían dicho. Fue el propio Franco quien rompió el silencio: dos años después de la muerte de su hija, el joven rompió en llanto a solas con ella y le confió que su padre “le pegaba muy fuerte en la cabeza y lo maltrataba mucho”. Le pidió que no dijera nada porque “le tenía temor a la reacción de su progenitor”. Y agregó que en una oportunidad, tras una golpiza, Giordano le había prometido que no le pegaría nunca más “por la memoria de la muerte de su madre”. Una promesa que, según el propio Franco, “no cumplió pues las golpizas habían seguido”.

“Abuela, yo me quiero hacer invisible”, le decía Franco a Morena para describir su vida en esa casa

La descripción que Morena hizo de Franco es la de un adolescente que había construido una estrategia de supervivencia. Declaró que “llegaba a su casa, se encerraba en el cuarto, trataba de no mirar a los ojos a su papá y de hablar lo menos posible” para evitar enfrentamientos, y que ese estado de alerta permanente le generó un tic en los ojos que mantuvo durante aproximadamente tres años. Le repetía a su abuela una frase que quedó asentada en el expediente: “Abuela, yo me quiero hacer invisible”. Cuando le pidió vivir con ella y con su abuelo Gustavo, Giordano respondió a los gritos: “De ninguna manera, vos vas a estar bajo mi control hasta los 18 años”. Y solía decirle al chico: “Yo controlo tu cabeza, tu mente, yo controlo todo lo que hacés”.

Morena presenció cómo Giordano agarró a Valentín de los pelos a la salida del colegio

Cuando Franco comenzó a pasar desapercibido, la violencia se habría trasladado a su hermano. Así lo describió Morena: “Cuando Franco comenzó a intentar pasar desapercibido sin ofrecer resistencia a su padre, aquel fue como si hubiera trasladado ese mismo caudal de violencia a su hermano Valentín, con quien los enojos eran mayores”. Uno de los episodios más concretos que dijo haber presenciado ocurrió a la salida del colegio: Valentín se acercó a saludarla y Giordano “se acercó rápidamente corriendo” y “tomó al niño de los cabellos tirándoselos al tiempo que a los gritos le reprochaba: ‘te dije que no te vayas del lugar en el que estoy, a mí no me importa que tenías que hacer’”. Morena declaró que la escena la dejó paralizada y que vio cómo Giordano “se llevaba a su hijo a la rastra mientras le tiraba de los pelos y le gritaba”. Días después, cuando le preguntó a Valentín cómo estaba, el niño respondió: “Abuela, es siempre lo mismo, todos los días lo mismo, yo no le importo; si yo lloro no le importa nada”.

Al cerrar su declaración, Morena subrayó que no tenía “ninguna intención de dañar o perjudicar a Darío”, pero que le resultaba “tremendo que los niños después de haber perdido a su mamá fueran maltratados por su papá”. El acta judicial recoge exclusivamente su versión; en el documento no consta respuesta de Giordano a esas manifestaciones ni resolución judicial sobre las denuncias allí descritas.