Poco a poco, tras la denuncia de abuso que realizó Lucas Benvenuto en su contra, Jey Mammón volvió a ocupar un lugar en los medios. Luego de que la Justicia dictara su sobreseimiento, el conductor regresó a trabajar. En ese sentido, al ser invitado en la mesa de Mirtha Legrand, la Chiqui no se anduvo con vueltas y le preguntó de frente por los detalles del caso y sus sensaciones luego del escándalo.

“¿La pasaste mal?”, comenzó preguntando Legrand, Con tranquilidad, Mammón afirmó: “Sí, sí, la pasé mal. Y la pasé bien también, porque me encontré conmigo, porque me encontré con mucha gente, a la cual me tenía que acercar más. También tuve que alejarme de otras personas”.

No contenta con la respuesta, la histórica conductora redobló: “Pero ¿te hicieron juicio? ¿Tuviste juicio vos?”. De forma genuina, Mammón resaltó que no se llegó a esa instancia y acotó: “No. No, en un momento inicié demandas yo, pero después me cansé en el sentido de que creí que la energía la tenía que poner en esto que está pasando ahora (regresar a la televisión) y pasó, y sucedió. Y la verdad es que estoy feliz de que eso suceda”.

Con la intención de conocer los sentimientos de Mammón, Mirtha insistió: “Qué situación, la pasaste mal. Que no te daban trabajo, la gente te daba la espalda. Te saludaban y nada”. Fue entonces cuando Jey reflexionó y apuntó contra quienes lo criticaban únicamente por redes sociales: “La verdad que sí. En realidad, la gente… Viste que es un concepto muy amplio, la gente, ¿no? Vos sos Mirtha Legrand. No hay punto de comparación con nada. Pero vos viste que la gente es una cosa. Y después hay que hablar de otras cuestiones (las redes). Pero la gente a mí nunca me dio la espalda. A mí nunca me pasó eso”.

Con la idea de ahondar en la angustia que tuvo que enfrentar el invitado, Legrando acotó: “Pero sufriste, lo pasaste mal”. Luego de pensar por un segundo, el comunicador afirmó: “Sí, porque me costó entender que eso era así. Porque hay un mundo virtual”.

Fue el instante en el que Mirtha fue más incisiva que nunca y preguntó: “¿Pero la violación existió?”. Sorprendido por las palabras de la conductora, Mammón optó por responder con humor y recordó una de las históricas preguntas de Legrand a Sergio Schoklender: “No te voy a hacer sentir incómodo, querido, pero ¿por qué mataste a tus padres? La respuesta es no”.

Entre risas, Mirtha recordó aquella pregunta en 1981: “Él dice eso porque una vez yo se lo dije…”. Sin embargo, Jey no la dejó terminar y continuó: “No, porque además, antes del aire me dijo: “¿puedo tocar el tema?” “Livianito, livianito”, me dijo. Sí, sí, claro. “¿La violación existió querido?””.

Así, la diva quiso justificarse y comentó que eso era lo que el público estaba esperando: “Hay que saber qué es lo que quiere el público”. De manera descontracturada, el invitado contó qué habían hablado detrás de cámara: “Es más, tu producción me dijo: “Va a haber periodistas en la mesa”. Y yo dije: “Pongan en la mesa a quien quieran. Está Mirtha”. Y yo qué te dije cuando me preguntaste: ¿Te puedo preguntar? Yo te dije: “Preguntame lo que quieras”. Porque para mí, sentarme acá con vos es preguntame lo que quieras. Porque si hay alguien con quien quiero charlar es con vos. Te lo digo en serio”.

Con la idea de que la conversación no se estanque, la histórica conductora quiso saber si Mammón tuvo dificultades para regresar a trabajar en el medio. “Volver, no. Igual te quiero responder lo que me preguntaste, pero no me costó…Tuve una experiencia en Net el año pasado, que es un canal que es de aire también, que me volvieron a llamar para que vaya, porque también hay voces que cuchichean, que dicen que me fue mal. Y es un canal que me llamó para volver. Lo mismo en el teatro, en Carlos Paz, con Gustavo Sofovich, que me fue muy bien, porque la gente está”.

En otro pasaje de tensión, Mirtha hizo hincapié en la diferencia de edad entre Benvenuto y Mammón en aquel entonces. La justificación de Jey fue directa: “Él tenía dieciséis cuando lo conocí hace diecisiete años. No es por justificar absolutamente nada. Lo que pasa es que si él iba a la justicia a contar lo que había pasado, no le iban a tomar nada. Porque ¿qué va a decir? Tuve una relación hace diecisiete años, cuando yo tenía diecisiete empecé una relación que terminó a los veintidós años. Después nos seguimos viendo, nos quisimos, nos amamos, qué sé yo”.

Para cerrar, el invitado se dirigió al público, y a los presentes, y se refirió al debate moral detrás de la diferencia de edad de su relación: “Si alguno le lastimó o le lastima que yo haya tenido una relación hace 17 años con un chico de 17 hasta sus 23 o 24 años, y que a sus 27, después me mandaba esos mensajes para decirme algún día voy a ir a la televisión para contarlo. Si alguno le lastimó de verdad y le molestó, yo le pido disculpas. Pero creo que esto es el final de este tema y lo quiero terminar con vos”.