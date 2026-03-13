    • 13 de marzo de 2026 - 08:21

    Lali Espósito le respondió a Manuel Adorni luego del escándalo por el viaje en el avión presidencial

    En sus redes, Lalo Espósito apareció en medio de la polémica generada por el viaje que Manuel Adorni realizó a Nueva York para participar de la Argentina Week.

    Lali Espósito salió a criticar a Manuel Adorni.

    Lali Espósito volvió a quedar en el centro de la conversación política en redes sociales luego de publicar un mensaje cargado de ironía que muchos interpretaron como una respuesta indirecta al vocero presidencial Manuel Adorni. La reacción de la artista apareció en medio de la polémica generada por el viaje que el funcionario realizó a Nueva York.

    La frase de Adorni que se viralizó

    En la entrevista, el vocero expresó: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”. La declaración se difundió rápidamente en redes sociales y generó una fuerte repercusión entre usuarios que cuestionaron la utilización del avión presidencial para el traslado.

    Las críticas y comentarios se multiplicaron en distintas plataformas digitales, donde la frase del funcionario se convirtió en uno de los temas más comentados. En ese clima de discusión pública apareció la reacción de la cantante, que utilizó su cuenta de la red social X para publicar un breve mensaje que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la polémica.

    El primer gesto de Lali en redes

    La artista realizó primero una publicación breve que consistió únicamente en un emoji de payaso. El gesto fue leído por varios usuarios como un guiño vinculado a una de sus canciones recientes, en la que ironiza sobre la situación política actual.

    Ese simple mensaje alcanzó rápidamente una amplia difusión y generó miles de interacciones, con seguidores que debatieron si se trataba de una referencia directa a la polémica protagonizada por el vocero presidencial.

    La respuesta que redobló la ironía

    La situación escaló cuando otro usuario publicó un video con un comentario que hacía alusión a la artista y a la frase pronunciada por Adorni. Ante ese contenido, Lali decidió responder con un mensaje más explícito que volvió a generar repercusión.

    “Jajajajajjaaj, nos estamos deslomando... ¡serán shows inolvidablessss!”, escribió la cantante en tono irónico. La publicación fue interpretada como una referencia directa a la explicación que había brindado el funcionario sobre el viaje a Nueva York.

