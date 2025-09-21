Nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina Este domingo brindaron información oficial sobre la evolución del ex GH luego de la compleja cirugía reconstructiva que le realizaron el viernes. Medina está internado en terapia intensiva tras un brutal accidente en moto.

Este domingo, el hospital Mariano y Luciano de la Vega a través de la prensa del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dio a conocer una actualización del cuadro clínico del joven accidentado

Este domingo, luego de 48 horas sin información oficial sobre el estado de salud de Thiago Medina, la prensa del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires comunicó que el joven permanece “estable”. La confirmación llegó tras la expectativa de familia, seguidores y el público que sigue de cerca el caso del exparticipante de Gran Hermano, internado desde el viernes 12 de septiembre en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

El último parte difundido el viernes 19 de septiembre indicaba que Medina continuaba en la unidad de terapia intensiva y que no requería el suministro de inotrópicos. Los médicos destacaron que el joven mantenía buenos parámetros respiratorios y que se encontraba bajo un pronóstico reservado, a la espera de evolución.

El estado de estabilidad se presentó tras una compleja intervención quirúrgica realizada hace 48 horas. Según el comunicado difundido por el hospital, la operación duró cuatro horas y media, tiempo en el cual los equipos de cirugía del nosocomio junto a profesionales del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario, realizaron la reconstrucción de la parrilla costal. Medina se mantuvo hemodinámicamente estable durante el procedimiento y no presentó complicaciones. Tras la cirugía, el joven continuó internado en terapia intensiva, bajo observación clínica permanente, sin necesidad de asistencia farmacológica específica para la presión arterial y con parámetros adecuados de asistencia respiratoria mecánica.

El accidente que derivó en su internación ocurrió el viernes 12 de septiembre cuando Thiago Medina sufrió un grave incidente con su moto. El impacto generó lesiones que requirieron su traslado inmediato a la sala de terapia intensiva del hospital de Moreno. Durante los días siguientes, los partes médicos señalaron un estado de febrícula persistente que demoró la posibilidad de la intervención quirúrgica. Una vez estabilizado, los especialistas decidieron avanzar con la reconstrucción de la parrilla torácica, intervención que permitió mejorar su estado general y su pronóstico, aunque el mismo sigue siendo reservado.

La familia de Medina también compartió novedades en sus redes sociales. Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de sus hijas, publicó en sus redes sociales: “¡Thiago recién salió de quirófano! Fue una cirugía sin complicaciones”. Relató que la reparación de la parrilla costal se realizó en condiciones óptimas, que Thiago permanecía en terapia intensiva y que, en ese momento, no necesitaba drogas para mantener la presión. “Esperamos su evolución. Mantenemos el pedido de cadena de oración que toda la fe, luz y fuerza llega”, agregó la influencer.