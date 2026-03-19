    • 19 de marzo de 2026 - 07:50

    Por qué Antonela Roccuzzo y las esposas de la Selección Argentina dejaron de seguir a Emilia Mernes

    Yanina Latorre lanzó una polémica versión acerca de los motivos por los que la esposa de Lionel Messi y varias parejas de los campeones del mundo no quieren a la artista.

    Antonela Roccuzzo junto a Tini.

    Antonela Roccuzzo junto a Tini.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo escándalo sacude al mundo del espectáculo argentino y esta vez la historia mezcla pop, vínculos rotos, internas femeninas y hasta el círculo más hermético del fútbol nacional. Emilia Mernes quedó en el centro de una trama explosiva luego de que Yanina Latorre revelara en televisión los supuestos motivos por los que mantendría una guerra con Tini Stoessel y María Becerra. La sorpresa es que a la lista de “enemigas” de la artista se sumarían Antonela Roccuzzo y otras mujeres vinculadas a los jugadores de la selección argentina.

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    Lo que empezó como una serie de unfollows en redes sociales escaló rápidamente hasta convertirse en una historia de desconfianzas, lealtades cruzadas y un episodio puntual que, según trascendió, habría marcado un quiebre definitivo.

    Todo tomó fuerza cuando en redes sociales comenzó a comentarse que Antonela Roccuzzo había dejado de seguir a la cantante entrerriana. A partir de ese gesto digital, que para muchos no pasa inadvertido cuando se trata de figuras de altísimo perfil, surgieron especulaciones sobre un posible malestar entre ambas. Fue entonces cuando Yanina Latorre aportó una versión mucho más amplia de lo sucedido y sostuvo que la decisión de la esposa de Lionel Messi no habría sido casual ni aislada.

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    Según relató la conductora, Antonela habría dejado de seguir a Emilia en medio de una “limpieza” de cuentas a raíz de una fuerte exposición mediática que atravesó el entorno de Messi. Sin embargo, también aseguró que hubo un componente adicional: un supuesto apoyo con Tini Stoessel, en el marco de la interna que enfrenta a la “Triple T” con Emilia. “Me dicen que Anto dejó de seguir a Emilia por solidaridad con Tini Stoessel”, afirmó Latorre, y enseguida sumó una frase todavía más filosa: “Las botineras detestan a Mernes”.

    En ese contexto apareció el episodio que, de acuerdo a la versión de la conductora, terminó de sellar la distancia entre la interprete de “Como si no importara” y el grupo más cercano a las familias de los campeones del mundo. Latorre aseguró que el malestar se originó en una celebración privada de la Selección, una reunión pensada para los jugadores, sus esposas, hijos, hermanos y familiares más íntimos. Es decir, una fiesta de tono cerrado, relajado y familiar. Allí, siempre según el relato de la periodista, Emilia se habría presentado sin que su presencia resultara esperada o natural para varias de las mujeres presentes.

    Hubo una fiesta de los jugadores con las familias, ¿quién se presentó? Emilia, que no venía a cuento ”, contó la panelista. Y fue todavía más allá al explicar cuál habría sido la percepción del grupo: “Las malas lenguas dicen que a las esposas no les gustó la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia, a todas les pareció dudosa”.

    La descripción que se hizo de aquella noche apuntó a una supuesta incomodidad generalizada con la presencia de la cantante. “Era una fiesta familiar”, remarcaron en más de una ocasión quienes retomaron la información. De acuerdo con esta versión, a algunas de las mujeres de los futbolistas no les habría caído bien la forma en que la artista llegó al lugar, como acompañante de su novio Duki, ni la energía que desplegó en ese contexto. “Entró toda diosa”, deslizó Yanina, dando a entender que el estilismo, la actitud y el modo en que se mostró fueron leídos como fuera de sintonía con el espíritu del encuentro.

    El episodio tomó aún más volumen porque se insertó en una interna más grande, que ya venía alimentándose en paralelo en el mundo de la música. Según la misma versión difundida por Latorre, el distanciamiento entre Emilia y Tini Stoessel tendría un trasfondo profesional y personal. Se habló de bailarinas, maquilladores, estilistas y miembros de equipo que habrían pasado de trabajar con Tini a formar parte del staff de Emilia. En ese marco, el enojo de la ex Violetta habría crecido con el tiempo hasta derivar en una ruptura total.

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