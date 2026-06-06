    • 6 de junio de 2026 - 19:37

    "Se fue sin sufrimiento", cómo fueron las últimas horas del Indio Solari

    El ídolo del rock nacional falleció este viernes por la madrugada en su casa de Parque Leloir. Qué hizo la noche anterior y cuál era su ritual que nunca abandonó.

    Indio Solari.

    Indio Solari.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Carlos Alberto Solari dejó la vida sin sufrimiento. Así, con esas palabras y cierta tranquilidad, describen en su entorno el paso a la inmortalidad del Indio. El detalle de cómo fueron sus últimas horas le dan aún más sentido a esta calma que habría antecedido su fallecimiento: el jueves 4 de junio a la noche, el ídolo del rock nacional cenó con su familia y su equipo de trabajo en su casa de Parque Leloir, después se fue solo a su pileta de agua termal para hacer su rutina nocturna y ahí, cerca de las 3 de la mañana, “simplemente tuvo un ACV”.

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    La vivienda de la calle Calixto Oyuela al 4300 que el ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota alguna vez definió como “su pequeño resort” fue el escenario de su muerte. Pero también de sus rituales que, según supo Infobae, mantuvo hasta último momento.

    “Él solía ir y meterse a la pileta de noche. Ya le habían dicho un par de veces que no lo hiciera, pero él tenía hábitos nocturnos. Iba a leer, escribir, componer, revisar su música, escucharla. Todo generalmente lo hacía de noche. Vivía de noche”, dijo una fuente que estuvo con su entorno este viernes, cuando se conoció la noticia de que había muerto.

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    El ingreso del domicilio donde falleció el mítico músico argentino.

    El jueves, después de comer con su familia y su equipo de trabajo cercano -que “eran como familiares”, describieron las fuentes- el Indio se metió en su pileta terapéutica que lo ayudaba a disminuir los dolores que le provocaban el mal de Parkinson que padecía hace años y que deterioró su salud.

    A la mañana siguiente, entre 7:20 y 7:40, una de sus empleadas lo fue a buscar porque no lo encontraba. Sospechó que podría estar en la piscina, porque era un lugar que usaba mucho. Lo encontró flotando boca abajo.

    Inmediatamente la mujer llamó a la esposa del músico y juntas sacaron el cuerpo con ayuda de una tercera persona. Luego llamaron a una ambulancia que llegó a los tres minutos. Le realizaron maniobras de reanimación, pero el Indio ya había muerto.

    La autopsia determinó la causa exacta del fallecimiento y dio un dato contundente: el ídolo del rock no tenía agua en sus pulmones; no se ahogó. “Todo indica que tuvo el ACV en la pileta. Falleció de manera inmediata”, señaló una fuente tras la conclusión del análisis forense.

    El procedimiento se realizó en el marco del artículo 251 del Código Procesal Penal bonaerense y por orden del fiscal Lucio Rivero, de la UFI N°2 de Ituzaingó, que abrió un expediente para descartar cualquier sospecha en torno a su deceso.

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