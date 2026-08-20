Sofía Clerici confirmó que está embarazada: "Voy a ser mamá soltera"

Tras meses de especulaciones y pistas en redes, Sofía Clerici anunció que está embarazada y que será mamá soltera . A través de un video publicado en sus redes sociales, donde confirmó la noticia ante sus seguidores, la joven compartió su felicidad y adelantó que más adelante dará más detalles sobre esta etapa personal.

En el mensaje, Clerici se mostró sonriente y habló de forma directa a su audiencia. “ Se los confirmo: estoy embarazada ”, dijo en la grabación, después de una introducción en la que insinuó la novedad y aludió a los comentarios de quienes siguen de cerca su actividad en plataformas digitales.

La publicación llegó pocos días después de su regreso de Estados Unidos , un dato que la propia mediática mencionó al explicar el momento que atraviesa. “ Llegué hace unos días de Estados Unidos, así que estoy procesando todo ”, expresó, sin brindar precisiones sobre el tiempo de gestación ni sobre otros aspectos vinculados a su embarazo.

A lo largo del video, Sofía Clerici señaló que, por ahora, no responderá todas las preguntas que puedan surgir tras el anuncio. Según explicó, eligió hacer la publicación solo para confirmar la noticia y pidió paciencia a sus seguidores antes de compartir nueva información. “ No les voy a contar ahora. Solo les quería confirmar eso ”, afirmó.

La influencer también anticipó que mostrará imágenes y otros contenidos vinculados a esta etapa en una fecha que definió como significativa a nivel personal. “ Voy a elegir una fecha muy especial para mí para mostrarles fotos, cositas que quieren ver ”, sostuvo en el mismo mensaje.

En el tramo final del video, Clerici agregó uno de los datos centrales de su anuncio al referirse a su situación familiar. “Lo único que les puedo decir es que sí, soy mamá soltera”, dijo. Después, remarcó que se encuentra “muy feliz” ante la decisión que tomó, aunque señaló que todavía procesa la noticia.

El video cerró con un saludo a sus seguidores y con la promesa de ampliar la información en los próximos días. Por ahora, el embarazo de Sofía Clerici quedó confirmado por la propia protagonista, que eligió sus redes sociales como canal para comunicar uno de los anuncios más personales de su vida.

En abril de este año, Clerici había anunciado en sus redes sociales que esperaba su primer hijo, una noticia que generó repercusión inmediata entre sus seguidores. El embarazo marcó una nueva etapa para la modelo y empresaria, que en distintas oportunidades había manifestado su deseo de convertirse en madre.

El anuncio apareció acompañado por una producción de fotos en la que mostró un cochecito de bebé de la firma italiana Gucci. “Ya tenemos nave”, escribió en la publicación, que rápidamente acumuló mensajes de felicitación. Entre los comentarios, varios usuarios celebraron la noticia y recordaron que la influencer llevaba tiempo hablando de su intención de buscar un hijo.

Entre las respuestas al posteo, también apareció un intercambio con Fernanda Iglesias, que le señaló: “Ya habías mostrado ese cochecito en 2024”. Clerici le contestó: “Sí, Fer, siempre lo quise. Lo había visto en la web de Gucci y lo mostré porque lo quería. Lo busqué bastante, no fue fácil porque son piezas únicas edición limitada. Me lo traje de Estados Unidos”.

En sus historias de Instagram, la mediática volvió a referirse al embarazo al responderle a una seguidora que celebró la noticia. La usuaria le escribió que quienes la conocen sabían que hacía tiempo buscaba ese bebé y que sería “una gran mamá”. Clerici respondió: “Gracias. Sí, es un bebé bastante buscado. Aún no voy a salir a hablar de más porque quiero contarles todo de una forma especial”.

Nacida en San Nicolás, Clerici construyó su perfil público entre los medios, los emprendimientos personales y las redes sociales. Alcanzó notoriedad en 2012, cuando fue tapa de Playboy, y desde entonces consolidó una imagen asociada a los viajes, los autos de alta gama, la moda y las marcas de lujo. Además, desarrolló su propia línea de lencería y suele compartir contenidos vinculados con el bienestar y el estilo de vida.

En una entrevista que dio en marzo de 2025 a Mañanísima (El Trece), Sofía Clerici ya había hablado de su deseo de ser madre. “Es un proyecto que lo vengo pensando hace bastante tiempo. Hice un tratamiento, congelé óvulos, pero no porque no pueda quedar embarazada, sino porque no encontré el padre ideal para mi hijo. Soy muy exigente en ese sentido”, explicó entonces.