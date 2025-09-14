Tras la extirpación del bazo, qué dice el nuevo parte médico de Thiago, exparticipante de GH, tras su accidente en moto Permanece con respirador e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento de la cirugía torácica.

l exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente en moto. Por el siniestro quedó internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, provincia de Buenos Aires.

Medina permanece con respirador e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento de la cirugía torácica a la que fue sometido esta madrugada, detallaron las autoridades del hospital.

“El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, concluyeron.

El accidente del ex GH ocurrió en la avenida San Martín y La Providencia, localidad de Francisco Álvarez. Medina se encontraba en su moto cuando llegó a la esquina e impactó violentamente contra la parte trasera de un auto. Por el momento, se desconocen los motivos del siniestro. Las primeras versiones del caso indicaban que había poca señalización.

La noticia fue compartida en redes sociales por su expareja y madre de sus hijos, Daniela Celis, a quien conoció en la edición 2022 del reality, y por su hermana Camila Deniz. Celis compartió una serie de historias en Instagram. “Estoy en el hospital esperando el parte médico. Thiago en este momento está en el quirófano. Solo pido luz y amor. Les daré noticias pronto. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”, contó a través de una publicación y dijo que Medina también tenía lesiones en la región torácica.

El joven de 22 años ingresó en muy grave estado al hospital, donde fue estabilizado. Entró de manera inmediata al quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia.

Allí le extirparon el bazo, uno de los órganos comprometidos. Luego fue trasladado al área de terapia intensiva en estado reservado y completamente sedado. El nuevo parte reveló que continúa en estado crítico y con respirador.

Su hermana Camila también usó sus redes sociales para dejar un mensaje. “Hermano de mi alma, como me duele todo esto. Aún no lo creo. Fuerzas mi amor, una vez más te pido, es una batalla más de tantas que pasamos. Te amo”, escribió y compartió una foto junto a Medina.

MIRA TAMBIÉN Vuelve La ópera de San Juan, en Albardón

Deniz también pidió reserva a la hora de compartir imágenes o videos del accidente, ya que se había difundido contenido falso. “Gente, no hablen por hablar. La foto que circula no es real. La moto de Thiago es blanca, por favor pido respeto. El coche no fue por la parte delantera, como se dice. Pedimos respeto, por favor. Sigamos en oración”, reclamó.

El relato del hombre que ayudó a Thiago

Rául, un vecino de la zona que se encontraba en las inmediaciones de la ruta, asistió a Medina tras el choque. El hombre relató que se encontraba en su camioneta junto a su mujer a unos metros de distancia del joven y que unos segundos después lo vieron tirado en el piso.

“Paramos la camioneta para ayudar. Estaba en el medio de la calzada, entonces comenzamos a hacer señas a los autos y colectivos para que pararan un poco, porque venían a una gran velocidad”, explicó en diálogo con TN. “Teníamos que frenarlos para que no nos pasaran por encima”, sumó Raúl.

A él y su pareja se sumaron dos mujeres, que se encargaron de señalizar a los vehículos que frenaran hasta que, entre todos, lograron sacar a Medina de la ruta. “Yo le di la mano para que sienta que alguien estaba con él. Otras dos señoras le hablaban todo el tiempo. Él estaba en shock”, contó.

Según el hombre, en un momento Medina habría perdido el conocimiento y se habría despertado minutos después confundido: “Perdió el conocimiento y nos preguntaba: ‘¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy?’. Cuando despertó intentamos sacarle un número de teléfono, pero no podía desbloquear el celular. Estaba en un shock total“.

Raúl remarcó que quienes se encontraban en el auto que impactó contra la moto de Medina se quedaron a ayudar. “El conductor se quedó hasta que vino la ambulancia. La señora que venía con él se fue con él [Medina] en la ambulancia para atender el teléfono por si alguien llamaba porque él no estaba en condiciones de hacerlo”, explicó.

De acuerdo a sus palabras, tenía una “hematoma grande al lado de la cintura. “Él decía ‘me duele un montón’. Después dijo que quería vomitar, lo pusieron de costado y vomitó sangre. Luego lo cargaron en la ambulancia y se fueron”, agregó.

Por último Raúl reclamó que la ambulancia tardó entre “30 y 40 minutos” en llegar y que la Policía “nunca llegó”. “Lo hicimos todo nosotros. Siempre pasa eso”, sentenció.

Quién es Thiago Medina

Medina fue conocido por su historia de vida y origen humilde y, a principios del certamen, fue uno de los favoritos del público. Su historia de amor junto a Celis fue una de las más destacadas.

El joven oriundo de González Catán resaltó entre los demás por su sencillez y su deseo de brindar un futuro mejor a su familia. Antes del reality trabajaba como recolector de residuos y en una verdulería. A los 18 años decidió entrar en el programa para ganar más dinero, mejorar su vivienda y emprender un negocio propio.

Al salir de Gran Hermano, Medina y Celis afianzaron su relación y en 2024 tuvieron a sus dos hijas, las gemelas Laia y Aimé. Mientras tanto, montó una verdulería en González Catán, aunque debió cerrarla por una serie de problemas personales. Más tarde, en mayo de 2025, anunció su separación.