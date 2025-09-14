Video: el momento del choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida En las últimas horas se difundieron imágenes captadas por cámaras de seguridad del siniestro ocurrido en Francisco Álvarez

El grave accidente sufrido por Thiago Medina, conocido por su participación en Gran Hermano, generó conmoción este sábado. En las últimas horas se conocieron imágenes, captadas por una cámara de seguridad, que registran la secuencia en la que la motocicleta conducida por el joven de 21 años impacta violentamente contra un automóvil sobre la Ruta 7, a la altura del cruce con la calle La Providencia en Francisco Álvarez, el viernes a las 19:50.

Thiago Medina circulaba en sentido a General Rodríguez y llevaba el casco puesto al momento de la colisión. El video permitió reconstruir los instantes previos y posteriores al siniestro, evidenciando la brusquedad del impacto y la rápida reacción de quienes lo asistieron en el lugar, antes de ser trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

El parte médico posterior a la intervención quirúrgica confirmó la delicadeza de la situación. A Thiago Medina le extirparon el bazo, sufrió fractura de varias costillas y evidenció lesiones en los pulmones, riñones y el hígado. El estado del joven es descriptivamente grave: se encuentra sedado, en terapia intensiva y bajo asistencia respiratoria mecánica, con pronóstico reservado.

Familiares y allegados permanecen en el hospital a la espera de nuevas noticias del estado de salud del joven. Entre ellos se encuentra Daniela Celis, expareja y madre de las hijas gemelas de Medina, quien a través de sus redes sociales expresó: “Gracias a Dios tenía el casco puesto”. Celis agradeció las muestras de apoyo y solicitó cadenas de oración, remarcando que dicho elemento de seguridad pudo salvarle la vida a Medina durante el accidente.

Qué dice el último parte médico

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva, y de acuerdo al último parte médico, difundido en la tarde de este sábado, “se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”.

“El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, resalta el documento al que accedió Teleshow.

Medina fue operado el sábado debido a las heridas que sufrió en el accidente. “Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido luz y amor, les daré prontas noticias”, expresó en las primeras horas de ayer Celis en un posteo en sus redes sociales.

En la mañana del sábado, compartió una actualización sobre el estado de salud de su expareja: “Thiago en este momento está estable. Salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado”, agregó más tarde, siempre desde el hospital.

La noticia del accidente de Thiago Medina fue difundida en LAM, donde compartieron un audio de Daniela Celis confirmando el hecho y expresando la gravedad del mismo. “Lo único que pido es cadena de oración. Por favor, hagamos una cadena de oración entre todos”, dijo la influencer con la voz visiblemente afectada.