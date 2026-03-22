La agenda de la Selección argentina en la previa a su amistoso frente a Mauritania

La Selección argentina tendrá el calendario marcado durante la próxima semana, en la que jugará con el combinado de Mauritania por un amistoso internacional.

La Selección Argentina confirmó el segundo amistoso antes del Mundial y será ante Zambia

El equipo que dirige Lionel Scaloni contará con entrenamientos vespertinos y declaraciones ante la prensa antes del partido del viernes 27 de marzo.

El duelo ante el conjunto del continente africano será el primero de los dos que tiene programada la Selección nacional en la anteúltima fecha FIFA previa al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

La Selección argentina tendrá una semana cargada de actividad, en los días previos al amistoso que disputará el viernes 27, a partir de las 20:15, ante la Selección mauritana.

La actividad comenzará el lunes , día en el que los representantes del campeón del Mundo y bicampeón de América deberán llegar al país, ya que la mayoría de los convocados juegan en el fútbol europeo y algunos, entre los que se destaca el astro Lionel Messi, lo hacen en Norteamérica.

Las prácticas del seleccionado, comandadas por Lionel Scaloni, comenzarán el martes 24 de marzo y se mantendrán ininterrumpidas hasta el jueves 26, en el turno tarde del predio de Ezeiza Lionel Andrés Messi.

Además, con horario a confirmar, el entrenador de 47 años tendrá una conferencia de prensa previa al partido, a realizarse el jueves, para luego dar paso a la disputa del primer amistoso, que enfrentará a Argentina con Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, en el estadio Alberto J. Armando.

El duelo con el que la Selección le pondrá fin a la fecha FIFA la emparejará con Zambia, otro rival africano que no accedió a la próxima Copa del Mundo, en una semana en la que Argentina debería jugar la Finalissima ante España, que enfrenta al campeón de América con el europeo, aunque la misma fue cancelada por el conflicto bélico en Medio Oriente.