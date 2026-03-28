Los chats que complican a Manuel Adorni en la investigación por vuelos privados

El broker del vuelo privado entregó a la Justicia mensajes que detallan pedidos del jefe de Gabinete. En paralelo, en la Casa Rosada miran con preocupación la evolución de los salarios frente a la inflación.

Es muy difícil imaginar en este momento la continuidad de Manuel Adorni en el Gobierno nacional. No se trata de elucubración política, son hechos concretos que están sucediendo detrás del operativo público de mostrarlo activo, vinculado, sostenido. A pesar de que completó un álbum de fotos con ministros mostrándole apoyo y que apareció con Javier Milei y Karina Milei, el jefe de Gabinete atraviesa una fragilidad producto de su propia impericia: la difusión de su expansión patrimonial y de gastos no tuvo, casi 20 días después, un correlato razonable de documentación respaldatoria como respuesta.

Ese hecho material empieza a agrietar la paciencia del Presidente, que tiene decidido no soltarlo pero a esta hora deja trascender incomodidad en su entorno más cercano. ¿Será? Ni hablar de integrantes del Gabinete, ministros trascendentes que se preguntan hasta cuándo va a llegar este desgaste que los incomoda en su vida: “¿Te estás deslomando?”, le dijeron a uno en el gimnasio mientras practicaba musculación. Quienes hablan con los hermanos Milei aseguran que a esta hora el problema no es tanto si aceptar la renuncia sino a quién poner en su lugar. En ese casting, circulan varios nombres concretos, pero la versión oficial sigue siendo sostenerlo.

La reaparición de Adorni este miércoles para responder las inconsistencias de su nivel de vida se organizó en una reunión previa donde se juntaron en una call grupal Santiago Viola, secretario de Justicia e incondicional de Karina; dos asesores de Adorni, el propio jefe de Gabinete, y Santiago Caputo. Lo curioso de ese encuentro virtual que duró media hora es que la recomendación del asesor presidencial fue reaparecer con una pila de papeles que justificaran el despliegue patrimonial del funcionario. Sin embargo, entre el martes y el miércoles se diluyó la alternativa de mostrar algo que ayudara a aclarar cómo fue que pasó de vivir en un modesto departamento de la avenida Asamblea 1128 a comprar una casa en un country, un departamento en la calle Miró (sin vender el anterior), comprar pasajes en primera y volar en avión privado a Uruguay.

En la causa judicial, en este mismo momento, también están sucediendo cosas. Una de las más relevantes es el contenido de los WhatsApp que entregó el broker de la firma que llevó a Manuel Adorni en el vuelo de regreso, pagado —supuestamente— por Marcelo Grandío. El periodista mandó mensajes siendo muy específico sobre los pedidos y necesidades de “Manu” para el vuelo que lo traería desde Punta del Este con su familia.

No se trata solo de mostrar hasta qué punto un hombre que tiene contratos con la TV Pública gestionaba viajes pagados por él para un funcionario de altísimo rango como es el jefe de Gabinete, sino, sobre todo, del enorme mar de contradicciones entre lo que dice Adorni, lo que decía Adorni, lo que dijo Grandío y lo que declaró el propio jefe de Gabinete en la conferencia de prensa en la que intentó responder al escándalo este miércoles pasado sin dar ninguna precisión sobre todas las preguntas abiertas y asegurando que lo hacía para preservar la investigación penal.