    • 6 de abril de 2026 - 11:04

    Milei dijo que apoya "total y absolutamente" a Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán

    El mandatario argentino definió al Estado judío como el “bastión de Occidente”.

    Javier Milei ratificó su apoyo a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.&nbsp;

    Javier Milei ratificó su apoyo a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En una entrevista concedida a un medio español, el presidente Javier Milei reafirmó su "apoyo total" a Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán.

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    El mandatario argentino justificó la intervención bélica al definir a Israel como el "bastión de Occidente" y “la piedra angular de la cultura judeocristiana”. Además, sostuvo que el conflicto va más allá de lo territorial y se convierte en una disputa de valores: “Israel es un Estado que acepta convivir con otros estados. Irán no acepta convivir con Israel. Lo quiere exterminar”

    La contundente toma de posición de Milei se da en el marco de la mayor crisis diplomática entre Buenos Aires y Teherán en décadas. La Casa Rosada elevó la tensión la semana pasada tras oficializar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista y declarar persona non grata al encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, quien fue expulsado del país por decisión de la Cancillería.

    Finalmente, el mandatario vinculó su política exterior con la seguridad nacional, recordando los antecedentes de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, cuya autoría la justicia local atribuye al patrocinio iraní.

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