Después de las elecciones. Se espera la visita de Francisco al país, cuando quizá los ánimos de muchos argentinos se hayan serenado después de las elecciones.

El papa Francisco dijo que le ‘gustaría’ venir a Argentina el año próximo, según divulgaron ayer medios nacionales.



Durante un encuentro con la prensa en su residencia de Santa Marta, en el Vaticano, el pontífice dijo: ‘me gustaría visitar la Argentina el año próximo’.



No es casual que Francisco haya elegido el actual momento para anunciar que irá a la Argentina durante 2020, seguramente en el segundo semestre, según informó ayer el diario La Nación. Es probable que el viaje incluya a Uruguay, país que todavía no visitó.



Debía ser ahora, antes de que ocurra cualquier elección. Nadie podrá decir después que decidió visitar su país porque ganó uno u otro candidato presidencial en los comicios de octubre próximo. Ese fue el consejo, además, que recibió de varios prelados argentinos, a los que vio hace poco en la visita ad limina de los obispos de su país a Roma.



‘Tiene que anunciar el viaje antes de que empiece el proceso de elecciones’, le dijeron. Francisco estableció alguna fecha probable con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, pero el momento preciso debe definirse todavía. Sólo se conoce la voluntad del Papa: volver al país que lo vio nacer, aunque fugazmente, en el próximo año, cuando quizá los ánimos de muchos argentinos se hayan serenado después de las elecciones que elegirán (o reelegirán) a un presidente.



En junio pasado, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, afirmó que el papa Francisco ‘ya está pensando cuándo’ venir a Argentina y precisó que esa visita podría concretarse entre ‘fines del 2020 o durante el 2021’, según lo que le transmitió el propio Jorge Bergoglio.



‘Hay quienes dicen que el Papa no quiere venir a la Argentina, pero a mí me ha dicho que desea hacerlo y que ya está pensando cuándo. Me dijo que no puede venir en lo inmediato, pero que, tal vez, a fines del 2020 o durante el 2021 ya sería posible que estuviera visitando el país’, había dicho Ojea en diálogo con la agencia de noticias Télam.



Si bien la máxima autoridad de la Iglesia en la Argentina aclaró que ‘no se trata de un anuncio formal ni de una fecha concreta’, aseveró que ‘es el deseo del Santo Padre que los argentinos sepamos que él está ya pensando en una visita pastoral’ a su país natal.



Durante la visita ‘ad limina’ que todos los obispos argentinos realizaron entre abril y mayo a Roma, el papa Francisco (Jorge Bergoglio) ya les había adelantado su voluntad de concretar el postergado regreso al país.