Investigadores de seguridad informática revelaron que un conjunto de fallas dadas a conocer por estas horas podrían permitir a piratas informáticos robar información sensible de casi todos los dispositivos modernos que contienen chips de Intel Corp, Advanced Micro Devices y ARM Holdings.



Uno de los errores es específico de Intel, pero otro afecta a computadores portátiles, computadores de escritorio, teléfonos inteligentes, tabletas y servidores de Internet semejantes.



Inspectores del Proyecto Zero de Google Alphabet Inc, junto con investigadores académicos y de la industria de varios países, descubrieron dos fallas.



La primera, llamada Meltdown, afecta a los chips de Intel y permite a los piratas informáticos eludir la barrera de hardware entre las aplicaciones ejecutadas por los usuarios y la memoria del computador, lo que a la larga podría dar acceso a las contraseñas.



La segunda, llamada Spectre, afecta a los chips de Intel, AMD y ARM y permite a los piratas informáticos engañar a las aplicaciones que de otro modo no fallarían para que liberen la información confidencial.



Reuters