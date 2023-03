El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dispuso hoy por decreto incrementar las verificaciones de antecedentes para comprar armas de fuego y reclamó al Congreso “responsabilidad” para acompañarlo en sus esfuerzos para frenar la violencia armada en el país, que en lo que va de 2023 ya registró 110 episodios.



“Cada pocos días en Estados Unidos, lamentamos un nuevo tiroteo; no podemos aceptar estos hechos como una realidad perdurable en la vida” del país, dijo el mandatario en un comunicado con el que la Casa Blanca informó la firma del decreto.



“En cambio, debemos insistir en que ya hemos tenido suficiente y que ya no permitiremos que los intereses de los fabricantes de armas prevalezcan sobre la seguridad de nuestros niños y de la Nación”, agregó.



El decreto también busca promover un mejor y más seguro almacenamiento de armas de fuego y garantizar que los organismos de seguridad aprovechen al máximo una Ley de control de armas promulgada el año pasado, dijo un funcionario a periodistas.



Más tarde, en un discurso en Monterey Park, California, donde un hombre armado mató a 11 personas en enero pasado durante la celebración del Año Nuevo Lunar en un salón de baile, exhortó al Congreso a que asuma la “responsabilidad” de disponer medidas que restrinjan el uso de rifles semiautomáticos.



“Prohíban las armas de asalto, háganlo ahora, basta ya, hagan algo, hagan algo grande”, pidió al hablar en ese emblemático lugar, entre los aplausos de unos dos centenares de asistentes, según la agencia de noticias AFP.



Además, el jefe de la Casa Blanca se reunió allí con familiares de muertos y heridos, y con socorristas que atendieron a víctimas de ese tiroteo.



“Estoy aquí en nombre del pueblo estadounidense para llorar con ustedes, orar con ustedes, para hacerles saber que son amados y que no están solos; estoy decidido a prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad", les dijo.



El mes pasado, Biden invitó a Brandon Tsay, el joven de 26 años que le quitó la pistola semiautomática al tirador de Monterey Park, a su discurso del Estado de la Unión ante ambas Cámaras del Congreso y elogió el heroísmo del joven.



El Congreso aprobó en junio pasado el proyecto de ley sobre violencia armada más amplio en décadas, con el apoyo de legisladores tanto demócratas como del opositor Partido Republicano.



La Ley fue sancionada luego de varias matanzas en tiroteos en lugares públicos, incluyendo la de 10 personas en un supermercado de Buffalo, Nueva York, y la de 19 estudiantes y dos maestros en una escuela primaria de Uvalde, Texas.



“Se han perdido demasiadas vidas por la violencia armada”, dijo ayer la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, vocera de Biden.



“Pero él (Biden) cree que tenemos que hacer más; lo escucharán pedirle al Congreso que tome medidas y no se detenga… que debemos continuar”, anticipó.



Un funcionario que pidió no ser identificado dijo a medios estadounidenses que el decreto de Biden ordenará a su gabinete trabajar en un plan para estructurar mejor el gobierno a fin de apoyar a las comunidades que sufren violencia armada.



La norma solicita al secretario (ministro) de Justicia y fiscal general, Merrick Garland, que refuerce las reglas para los vendedores de armas con licencia federal para que sepan que deben realizar verificaciones de antecedentes como parte de su actividad autorizada.



También exige mejores reportes de datos balísticos para un centro de intercambio de información que permita a las fuerzas del orden público federales, estatales y locales relacionar casquillos con armas.



La Ley aprobada el año pasado, conocida como la Ley de Comunidades más Seguras, es vista por los defensores del control de armas como un buen comienzo, pero que no va lo suficientemente lejos.



Después de que se firmara la ley hubo otros 11 tiroteos masivos, según una base de datos de asesinatos masivos desde 2006 mantenida por el diario USA Today y la universidad Northeastern.