El Parlamento español votará este jueves la investidura del socialista Pedro Sánchez para dirigir un nuevo Gobierno, con el respaldo asegurado de la mayoría de los diputados gracias al apoyo de los independentistas catalanes a cambio de una ley de amnistía que sigue originando polémica y rechazos en el país.



El debate comenzará el miércoles y la votación tendrá lugar el jueves, anunció la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, citada por medios locales y la agencia de noticias AFP.



Tras semanas de duras negociaciones, Sánchez, en el poder desde junio de 2018, logró tejer los apoyos de numerosas formaciones políticas y así garantizarse la mayoría absoluta necesaria para ser investido nuevamente como jefe del Gobierno.



Con el respaldo de la izquierda, con la que gobierna desde hace tres años, de partidos vascos y catalanes y de un pequeño partido canario, Sánchez, que quedó segundo en las elecciones legislativas del 23 de julio, contará con el respaldo de 179 de los 350 diputados del Congreso, con lo que será investido en la primera votación.



Sánchez obtuvo el jueves el crucial apoyo de los siete diputados de la formación separatista catalana de Carles Puigdemont, Junts per Catalunua (Junts) a cambio de la próxima tramitación en el Parlamento de una ley de amnistía para los independentistas procesados por los tribunales, principalmente por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 201, una medida que divide profundamente a la sociedad española.



Esa ley de amnistía está en el centro del debate político de España, tanto dentro del Congreso como en las calles, donde cientos de miles de personas se manifestaron ayer en todo el país contra la amnistía, convocados por el Partido Popular (PP), la principal formación opositora de derecha, cuyo líder Alberto Núñez Feijóo ganó las legislativas, pero no consiguió después los votos suficientes de otras formaciones para ser investido.



La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, denunció hoy el "gran fraude electoral" de Sánchez y alentó a los ciudadanos a no "callarse" y seguir saliendo a la calle a protestar contra la amnistía y los pactos del PSOE con el independentismo, a la vez que calificó de "históricas" a las movilizaciones que se registraron ayer en las principales ciudades del país.



"Decimos alto y claro que una impunidad a cambio de una investidura no es el camino para una democracia como es la española y que entregar la separación de poderes, el deterioro del mismo, con tal de ser presidente del Gobierno de España, no merece la pena y ése no es el precio que alguien pueda pagar para ser presidente de todos los españoles", agregó Gamarra, citada por la agencia Europa Press.



El principal socio del PP, la fuerza de extrema derecha Vox, anunció que mañana presentará una querella contra Sánchez por la ley amnistía y pedirá al Tribunal Supremo que suspenda el debate de investidura convocado para este miércoles y jueves.



El líder de Vox, Santiago Abascal, anunció hoy en una conferencia de prensa que su partido acudirá mañana al Tribunal Supremo para presentar una querella contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por la presunta comisión de tres supuestos delitos en relación con la ley de amnistía que ha pactado con Junts per Catalunya y que, como medida cautelar, solicitará al tribunal que "suspenda el debate de investidura".



Frente a este panorama, el vocero del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Patxi López, confía en que la tensión en las calles y las manifestaciones contra la ley de amnistía y la investidura del líder socialista mermarán cuando el nuevo Ejecutivo empiece a gobernar, reportó Europa Press.



Además, en respuesta a las acusaciones de ilegalidad que hacen desde la oposición, destacó que, aunque Esquerra Republicana (ERC) y Junts sigan pidiendo un referéndum de independencia, ahora lo hacen en base al artículo 92 de la Constitución.



También subraya que después de formalizar sendos acuerdos con el PSOE, los dos partidos hayan votado en contra, en el parlamento catalán, de realizar una consulta unilateral, tal como propuso el otro partido independentista de Cataluña, la CUP.



Después de las multitudinarias manifestaciones de este domingo en contra de la ley de amnistía y los pactos del PSOE con el independentismo, López ratificó que los socialistas respetan el derecho a manifestarse de los ciudadanos, pero acusó al PP de convocar estas concentraciones en base a "mentiras" y reprochó el tono encendido que utilizan los líderes del PP al encabezar estas manifestaciones.



"Lo que no es de recibo son los argumentos, soflamas (palabras encendidas) y mentiras sobre las que se están convocando (las protestas) diciendo que se rompe España, que esto es una dictadura y que Sánchez es un peligro para la democracia", recriminó López, quien citó en este sentido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Días Ayuso.