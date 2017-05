Las autoridades británicas están "furiosas" con Estados Unidos después de que varios datos de la investigación tras el atentado de Mánchester, que fueron compartidos con este país fueran filtrados, incluyendo fotos de la bomba utilizada.

La ministra de Interior británica, Amber Rudd, se quejó de que datos compartidos con el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos y con otras agencias de inteligencia fueron filtrados a la prensa estadounidense, incluso antes de que las autoridades en el Reino Unido decidieran divulgarlas.

"La policía británica ha dejado muy en claro que desean controlar el flujo de información para proteger la integridad del operativo, el elemento de sorpresa", dijo, según consignó The Guardian. "Así que es irritante si se divulga por otras fuentes, y he sido muy clara con nuestros amigos que no debe volver a pasar", agregó.