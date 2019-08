"En camino". "La libertad se conquista en camino, no se compra en el supermercado", le dijo el Papa a los jóvenes.



El papa Francisco instó ayer a los jóvenes europeos a ser "constructores activos" y a "levantarse del sofá" porque, advirtió, "la libertad se conquista en camino, no se compra en el supermercado, no llega estando encerrados en una habitación con el celular".

"La libertad llega paso a paso, junto a los demás, jamás solos", remarcó el pontífice. El Papa se reunió con cinco mil jóvenes de entre 16 y 21 años de 20 países europeos, integrantes de la Unión Internacional de los Guías y Scouts de Europa, que participaron por estos últimos días de un simposio para redescubrir raíces comunes, fortalecer vínculos y profundizar la identidad europea.

Francisco les advirtió que el Viejo Continente no sólo requiere observadores, sino "constructores activos", al tiempo que los invitó a andar camino, a "levantarse del sofá". "El amor por Europa, que los une, no requiere solo observadores cuidadosos, sino también constructores activos. Europa necesita de reunirse", afirmó el Papa, muy aplaudido, reportó la agencia ANSA.

"Están cansados, ¿verdad?", les preguntó. "De una cosa estoy seguro: que dentro se sienten más libres que antes. ¿Y qué nos dice esto?. Que la libertad se conquista en camino, no se compra en el supermercado, no llega estando encerrados en una habitación con el celular", afirmó el Papa.

"Dar quiere decir dejar de soportar la vida y entrar en campo para regalar al mundo un poco de bien. Por favor, no dejen la vida en la mesita de luz", apuntó el pontífice argentino. "Jesús te hace libre dentro, no fuera, te da aquello que ninguna cosa te puede dar", porque "el último celular o el vestido a la moda no te darán jamás la alegría de sentirte amado y de amar", afirmó Francisco.

Esta invitación también sirve para el Medioambiente: "Si seguimos explotándolo nos dará una lección terrible", advirtió.

