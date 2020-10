Policías mataron a tiros a un afroamericano de 27 años en la ciudad estadounidense de Filadelfia luego de gritarle que tirara su cuchillo, lo cual desencadenó violentas protestas que dejaron decenas de detenidos y 30 policías heridos, informaron hoy autoridades.



El tiroteo ocurrió a las 16 de ayer luego de que un grupo de oficiales acudieran al barrio de Cobbs Creek alertados por vecinos sobre la presencia de un hombre con un arma, dijo la vocera policial Tanya Little.



El hombre, que más tarde fue identificado como Walter Wallace, tenía un cuchillo, prosiguió Little.



Los policías le ordenaron que lo tirara, pero, por el contrario, él "avanzó hacia ellos" y los agentes le dispararon "varias veces", agregó, citada por la cadena CNN.



En un video que registró el momento del tiroteo, se ve a una mujer y, al menos, a un hombre que persiguen a Wallace y tratan de hacer que escuche a los oficiales, mientras camina rápidamente por la calle y entre autos.



La mujer, identificada por los familiares como la madre de Wallace, grita y arroja algo a un oficial después de que su hijo recibe un disparo y cae al suelo.



Wallace recibió tiros en el hombro y el pecho. La policía lo llevó en un patrullero a un hospital, donde murió poco más tarde, dijo la vocera.



En las últimas horas, el padre del joven afroamericano asesinado declaró que parecía que su hijo había recibido 10 disparos y que, además de ser también padre, estaba medicado porque padecía una enfermedad mental.



"¿Por qué no usaron un Taser?" preguntó, citado por el periódico The Philadelphia Inquirer.



Tras el tiroteo, cientos de personas tomaron las calles anoche para protestar por su muerte, y por momentos hubo enfrentamientos entre los manifestantes y policías.



Videos que circularon en redes sociales mostraron a manifestantes llorando y gritando a la policía.



Patrulleros y contenedores de basura fueron prendidos fuego mientras la policía trataba de contener a la multitud.



Treinta policías resultaron heridos, la mayoría de ellos alcanzados por objetos contundentes, como ladrillos o piedras, según informes preliminares de la policía.



Un video grabado por un transeúnte y compartido en redes sociales mostró el momento en que policías apuntaban a Wallace con sus armas mientras éste caminaba por la calle y alrededor de un auto.



Luego el hombre avanza hacia ellos en la calle, y los policías comienzan a recular, siempre apuntándole y gritándole que tirara su cuchillo.



Los dos policías abren fuego varias veces y Wallace cae en la calle. Una mujer corre hacia él gritando. Varias otras personas se acercan al hombre caído.



En el video no queda claro si llevaba un cuchillo, pero testigos dijeron a medios locales que sí tenía uno.