El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció hoy viernes que no será candidato en las elecciones anticipadas del 20 de agosto, convocadas tras su decisión de disolver la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en medio de un juicio político en su contra, y exhortó a “los sectores democráticos” a trabajar en unidad para derrotar al autoritarismo, cuando quedan nueve días para el cierre del plazo de inscripción de postulantes.



"No aceptaré la postulación para ser candidato a la Presidencia de la República en las próximas elecciones. Lo hago con un profundo amor, por la democracia y por un respeto a los ciudadanos", afirmó el mandatario, al comunicar su decisión con un video puen Twitter.



En la declaración, hecha desde el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, Lasso insistió en su intención de “devolverle a los ciudadanos el poder de elegir" y adelantó que “en los próximos meses” trabajará “el doble”.



“Por su bienestar, por su prosperidad. Y todo lo que tenía previsto hacer en dos años haré mi mayor esfuerzo para poder cumplirlo en seis meses", remarcó.



El exbanquero consideró que en agosto los ecuatorianos deberán decidir entre “democracia o autoritarismo” e instó por eso a “todos los sectores democráticos a reflexionar sobre el papel que jugarán en los próximos meses” frente a la contienda electoral y sobre si su participación incrementa o disminuye las probabilidades de que la democracia prevalezca en el país.



“En Ecuador existe un sector político que, si bien es minoritario, debe ser vencido y enfrentado en unidad por todas las agrupaciones que amamos la democracia”, afirmó, en lo que pareció un llamado a una alianza contra el correísmo, fuerza ganadora de los comicios regionales de febrero.



Aunque volvió a repasar los que juzgó logros de su gestión, admitió que “no todo salió como esperaba”, sobre todo en materia de seguridad.



Criticó además “los ataques” de la oposición y las “artimañas politiqueras que han violentado el marco legal, como por ejemplo, someter al país a infundados juicios políticos”.



El anuncio de que no irá en la fórmula deja al oficialista Creo en la necesidad de buscar un candidato o, en su defecto, de promover una alianza. Hace semanas se especulaba con la chance de que lo represente el ministro del Interior, Henry Cucalón.



Más temprano, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leónidas Iza, también había desistido de su candidatura a la presidencia y la organización había comunicado que no tendrá postulante ni hará alianzas con ninguna fuerza política.



El anuncio llegó apenas días después de que la Conaie y Pachakutik - su brazo político- acordaran trabajar para unificar listas y, eventualmente, una fórmula.



Las bases de la Conaie -la Ecuarunari, grupos indígenas de la Costa y la Confeniae- decidieron retirar la candidatura de Iza, al evaluar que "no existen las condiciones".



Una posibilidad era que Iza y el exlegislador Salvador Quispe disputaran la postulación, pero ahora la Conaie adelantó que no apoyará a ningún candidato y tampoco harán alianzas con otro partido.



El poderoso movimiento indígena ecuatoriano atraviesa de hecho un momento de quiebre porque sí será candidato en agosto Yaku Pérez, en nombre de una alianza de tres fuerzas: Somos Agua, Unidad Popular y Democracia Sí.



Pérez, exlíder de Pachakutik, fue candidato en 2021 por ese sello y salió tercero.



Apenas abierto hoy el periodo de inscripción de candidatos, que deben ser ratificadas en persona por los anotados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya quedó registrado el binomio formado por el exasambleista Daniel Noboa Azín y Verónica Abad Daniel Noboa, el frente de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), integrada por los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, del primo del expresidente Lenin Moreno) y Mover (antes Alianza PAIS).



Otro nombre ya definido es el del empresario de las telecomunicaciones Jan Topic, que irá escoltado por el empresario Pedro Freile –excandidato presidencial en 2021- y recibió el respaldo del Partido Social Cristiano (PSC).



Centro Democrático, mientras, adelantó su apoyo al publicista y empresario Eduardo Maruri, extitular de la Cámara de Comercio de Guayaquil y del club Barcelona.



El exvicepresidente Otto Sonnenholzner sigue sin resolver su eventual postulación, aunque le dijo al sitio Primicias que trabajaba con su equipo “en la construcción de un proyecto para el país pensando en 2025, pero ante las circunstancias” se ve obligado a “adelantarlo y poder presentar una propuesta consistente para estas elecciones”. Los movimientos SUMA, Avanza y la Izquierda Democrática (ID) ya le dieron su respaldo.



El exlegislador Fernando Villavicencio anunció que la ambientalista guayaquileña Andrea González Nader será su segunda en el binomio de una coalición aún en debate, pero que ya tiene al movimiento Construye (antes Ruptura 25) dentro de la estructura.



Además de qué hará el oficialismo, la otra gran incógnita del proceso es el nombre de quién representará a Revolución Ciudadana-Unión por la esperanza (Unes), la fuerza que se referencia en el expresidente Rafael Correa y que quedó bien posicionada tras los comicios regionales de febrero.



A los dos primeros nombres que se barajaban –el economista Andrés Arauz y el periodista Carlos Rabascall, compañeros en la fórmula del 2021- se sumó ahora el de la exasambleísta Luisa González, muy cercana al exmandatario.



Otros dos potenciales candidatos, aunque aparecen como marginales y fuera de las fuerzas tradicionales, son el exalcalde de Quito Jorge Yunda, que dijo estar armando una coalición de líderes, y Bolívar Armijos, que anunció su postulación en nombre del movimiento Amigo.



Armijos fue dos veces titular del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales (Conagopare) y hace dos años buscó una banca en la AN en las listas del correísmo.



Por la "muerte cruzada" que dispuso Lasso al disolver el Parlamento, Ecuador votará el tercer domingo de agosto. Quien gane completará el mandato en marcha, hasta 2025.