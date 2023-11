La hermana de Donald Trump, Maryanne Trump Barry, murió a los 86 años en su departamento de la Quinta Avenida de Nueva York. La mujer fue encontrada sin vida en su habitación sin signos de violencia y por un ataque cardíaco, en la última de las múltiples pérdidas personales que ha enfrentado el expresidente estadounidense en los últimos años.

Nacida en 1937, Maryanne Barry era juez federal y ocupó altos cargos judiciales para los presidentes Ronald Reagan y Bill Clinton durante su carrera. En 1974, se convirtió en fiscal adjunta de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey y fue una de las dos únicas mujeres de los 62 abogados de la oficina.

Trump Barry, conocida por su estrecha relación y protección hacia Donald, y según una fuente citada por The New York Times, el expresidente solía dar mayor atención a las palabras de su hermana que a las de cualquier otra persona.

No obstante, al final de la presidencia de Trump, se produjo un distanciamiento entre los dos cuando se revelaron grabaciones secretas realizadas por su sobrina Mary L. Trump. Estas grabaciones fueron parte de la promoción de un polémico libro sobre la familia titulado "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" (Demasiado, pero nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo). En estas grabaciones, su tía criticaba a su hermano.

En las grabaciones, obtenidas y divulgadas por The Washington Post, Maryanne Trump afirmaba que el entonces presidente "carece de principios" y expresaba su pesar por su "falta de preparación" para el cargo. También censuró la política del presidente de separar a las familias inmigrantes y lo consideró "cruel".

Quien era Maryanne Trump Barry

Maryanne Trump nació el 5 de abril de 1937, en Queens, Nueva York, siendo la hija mayor del promotor inmobiliario Fred Trump y Mary Anne MacLeod Trump. Como hermana mayor de Donald Trump, el 45º presidente de los Estados Unidos, Maryanne Trump asistió a la escuela Kew-Forest. Se graduó con honores, obteniendo una Licenciatura en Artes de Mount Holyoke College en 1958, y posteriormente, en 1962, logró una Maestría en Derecho Público y Gobierno de la Universidad de Columbia. Continuó su educación en derecho, completando su doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Hofstra en 1974.

En 1983, fue designada como miembro del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey por el presidente Ronald Reagan. Su trayectoria judicial avanzó en 1999, cuando el presidente Bill Clinton la nombró como miembro de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos.

En enero de 2006, compareció ante el Comité Judicial del Senado para respaldar la nominación de su colega Samuel Alito a la Corte Suprema de Estados Unidos. Alcanzó el estatus de miembro sénior en junio de 2011, y en febrero de 2019, anunció su retirada del cargo tras el inicio de una investigación sobre acusaciones de mala conducta judicial relacionadas con su participación en transacciones fiscales y financieras fraudulentas.

En cuanto a su vida privada, el primer esposo de Barry fue David Desmond, del que se divorció en 1980. Posteriormente, en 1982, contrajo matrimonio con John Joseph Barry, un abogado de Nueva Jersey. Sin embargo, el enlace perduró durante 18 años hasta el fallecimiento de él el 9 de abril de 2000. Barry tiene un hijo de su primer matrimonio, David William Desmond, quien es psicólogo en Nueva York.

En 2016, Barry realizó una donación de 4 millones de dólares a la Universidad de Fairfield, una institución católica, destinando los fondos para becas y para dotar al Centro de Espiritualidad Ignaciana de la universidad.