A pesar del elevado número de casos positivos de coronavirus, una fuerte protesta tuvo lugar ayer en el estado de Utah, donde un grupo de padres se manifestaron en contra del uso de tapabocas en las aulas.

En las escuelas de Utah se reunieron padres junto a la comisión del condado para expresar su rechazo a tener a sus hijos con la cara cubierta en las clases, todo esto pese a los más de 30.000 casos confirmados.

Según informó el sitio local The Salt Lake Tribune, en la reunión una de las madres que se manifestaban en contra del uso de protección facial, expresó "No funciona. Ni para mí ni para mis hijos". Luego, otro padre agregó que él tampoco creía que las máscaras fueran efectivas y adelantó que sacará a sus hijos de la escuela si el estado no levanta la normativa que exige que todos los estudiantes usen barbijos.

El gobernador Gary Herbert aprobó la medida que obliga a los niños a llevar máscaras dentro de los colegios, esta iniciativa fue aprobada luego de definirse la reapertura de las escuelas. La medida fue celebrada por los maestros y algunos padres que consideran que es una iniciativa que les dará más seguridad contra el Covid-19.

El movimiento "anti-máscaras" se extiende en todo Estados Unidos. En Florida, los activistas contra los cubrebocas han incumplido las reglas en Orlando, ofreciendo comidas gratis a las personas que comen sin usar una máscara y gritando a los agentes de la ley que las ordenanzas de máscaras son incorrectas y antiestadounidenses, según informa The Salt Lake Tribune