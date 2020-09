Para tener alguna posibilidad de controlar la pandemia del coronavirus, Estados Unidos deberá realizar hasta 200 millones de pruebas cada mes hasta bien entrado el año que viene, lo que tira por la borda la promesa del presidente Donald Trump de tener una vacuna para antes de las elecciones del 3 de noviembre, en las que busca su reelección.



Un informe publicado hoy por la Fundación Rockefeller y el Centro de Políticas de Salud Duke-Margolis reveló que Estados Unidos debería realizar hasta 200 millones de pruebas de Covid-19 cada mes, una cifra que está mucho más allá de la capacidad de prueba actual del país.



Un claro ejemplo es el caso de Florida que desde que comenzó la pandemia en marzo, se realizaron más 4,8 millones de pruebas, según informó el Departamento de Salud del estado.



Los resultados allí dieron un 13,48 % de positivos totales, mientras que los datos más recientes muestran una tasa de positividad de 5,97 %, de 63.188 test que se realizaron en una jornada en Florida.



De tal modo, se desconoce si las buenas perspectivas en cuanto al descenso de la tasa epidemiológica se deben a una baja real o a la falta de pruebas realizadas.



"Es probable que Estados Unidos necesite una gran cantidad de todos los tipos de pruebas de Covid-19 hasta el 2021 para contener los brotes y regresar a la actividad normal, con una necesidad particular de más pruebas de detección que tengan tiempos de respuesta muy rápidos", destacó el informe, citado por la agencia de noticias Ansa.



A su vez, el Dr. Anthony Fauci, el principal infectólogo estadounidense, aseguró que "es improbable" que una vacuna contra el coronavirus esté preparada antes de fin de año.



"Es improbable que tengamos una respuesta definitiva sobre la seguridad y la eficacia de una vacuna para fin de año", dijo Fauci al intervenir durante un evento científico on line.



La semana pasada, el Dr. Jerome Adams, cirujano general estadounidense, había asegurado que los estados de Estados Unidos debían prepararse para distribuir una vacuna antes del 1° de noviembre "por si acaso" hay una preparada, en línea con las promesas de Trump de tener una vacuna lista para antes de las elecciones.



Por su parte, el Dr. Jeremy Farrar, director de Welcome Trust, organización benéfica de investigación en salud, razonó que una vacuna para la Covid-19 no es una fórmula mágica.



"No hay soluciones mágicas para las enfermedades infecciosas, siempre es una combinación de salud pública, tratamientos, diagnósticos, comportamiento, pobreza, y por supuesto, en muchos casos en los que tenemos suerte, también de vacunas", explicó Farrar hoy en una conferencia de prensa.



"Las vacunas de primera generación no serán perfectas, en mi opinión, pero una vacuna imperfecta puede tener un impacto importante en la reducción de la transmisión y la prevención de enfermedades graves", consideró.



Farrar añadió que el coronavirus es una infección endémica humana, por lo que las sociedades de todo el mundo tendrán que aprender a vivir con la infección, manejarla y reducir su impacto mediante la vacunación, el tratamiento y el diagnóstico, como se hace con muchas otras infecciones.



De tal modo, muchos estados del país comenzaron a reabrir sus aulas para regresar a las clases presenciales.



El condado de Broward, en el sureste del estado de Florida, planea la vuelta física a la aulas de las las escuelas públicas en algún momento de octubre, siempre que continúe la tendencia a la baja, afirmó ayer el superintendente escolar Robert Runcie, informó la agencia de noticias EFE.



Su homólogo de Miami-Dade, Alberto Carvalho, anunció que su objetivo es reiniciar la escolarización física, "incluso si es en oleadas (..) a partir del 3 de octubre".



Miami-Dade y Broward son los dos condados más afectados de Florida, y cuentan con 162.433 casos y 2.740 muertes, y 73.696 contagios y 1.244 fallecimientos repectivamente.



Florida volvió a aumentar sus casos diarios al contabilizar hoy 2.056 positivos nuevos, 233 más que ayer, cuando el estado cumplía dos días consecutivos con una cifra de contagios diarios por debajo de los 2.000, algo que no sucedía desde mediados de junio.



Asimismo, las muertes también aumentaron en las últimas 24 horas con 194 adicionales en todo el estado, según reportó el Departamento de Salud, y la cuenta desde el 1 de marzo asciende hoy a 12.269 decesos y 652.148 contagios.



Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la pandemia y acumula las cifras más elevadas de positivos y muertos, con 6.334.158 de casos y 189.972 fallecidos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.