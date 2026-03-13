    • 13 de marzo de 2026 - 11:28

    El Pentágono confirmó que el nuevo líder supremo de Irán fue herido en un ataque de EEUU

    El jefe del Pentágono Pete Hegseth también sostuvo que la fuerza aérea estadounidense y la israelí atacaron “15.000 objetivos enemigos”.

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    Aseguran que Mojtaba Jameneí  está "gravemente herido".

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, está "herido" y muy posiblemente "desfigurado" tras los ataques que mataron a su padre en el inicio de la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán.

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    "Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video", dijo el jefe del Pentágono en una rueda de prensa.

    Aunque Irán aseguró que Mojtaba Jameneí está "apenas herido", llamó la atención que el primer mensaje que dio como nuevo líder tras ser elegido el pasado 8 de marzo para suceder a su padre, fue leído por un presentador de la televisión iraní, y traducido por el Servicio Persa de la BBC.

    En el mensaje ,el nuevo líder aseguró que "el bloqueo del estrecho de Ormuz debe seguir aplicándose sin duda alguna".

    Aseguran que Irá no tiene fuerza aérea

    Hegseth ambién aseguró "entre nuestra fuerza aérea y la de los israelíes, se han atacado más de 15.000 objetivos enemigos. Eso es bastante más de 1.000 al día", dijo en rueda de prensa.

    El secretario de Guerra de EE.UU., aseguró este viernes que Irán ya no tiene la capacidad de defenderse de los bombardeos conjuntos de Washington e Israel, que su aviación fue destruida y pronto no podrá fabricar nuevas armas.

    "Irán no tiene defensas aéreas. Irán no tiene Fuerza Aérea. Irán no tiene Armada. Sus misiles, sus lanzadores de misiles y sus drones están siendo destruidos o derribados del cielo", dijo Hegseth en una rueda de prensa para actualizar sobre la situación en el decimocuarto día de la operación militar 'Furia Épica'.

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