Donald Trump sube la apuesta contra Irán: "Vamos a golpearlos muy duro la próxima semana"

El presidente estadounidense, Donald Trump , dijo que las fuerzas de su país llevarán a cabo ataques intensos contra objetivos iraníes la próxima semana, la tercera desde que se inició la guerra.

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“Vamos a golpearlos muy duro la próxima semana”, dijo Trump a Fox News Radio. También indicó que el régimen iraní caerá, “pero tal vez no de inmediato”.

“Realmente creo que es un gran obstáculo que superar para gente que no tiene armas. Creo que es un obstáculo muy grande... Sucederá, pero quizás no inmediatamente”, señaló.

Tras ser preguntado por la posibilidad de ayudar a los petroleros a atravesar el estrecho marítimo de Ormuz, el jefe de Estado respondió: “Lo haríamos si fuera necesario. Pero, ya saben, esperemos que todo salga bien. Veremos qué sucede". No ofreció más detalles.

También señaló que sospecha que el líder ruso, Vladimir Putin, está ayudando a Irán en la guerra contra Estados Unidos e Israel . “Creo que podría estar ayudándolo un poco, sí, supongo. Y probablemente piense que nosotros estamos ayudando a Ucrania, ¿no?”, se preguntó.

Más temprano, dijo que su país está “destruyendo totalmente el régimen terrorista de Irán, militar, económica y de otras maneras”, según una publicación difundida en la red social Truth. El mandatario sostuvo que la ofensiva contra Teherán afecta a las capacidades militares iraníes y aseguró que Washington cuenta con recursos suficientes para continuar las operaciones.

“Estamos destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán, militar, económica y de todas las maneras posibles”, escribió Trump en su mensaje.