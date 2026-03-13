    • 13 de marzo de 2026 - 08:48

    Guerra en Medio Oriente: la OTAN derribó un misil lanzado desde Irán sobre territorio de Turquía

    El Ministerio de Defensa de Ankara confirmó que “un proyectil balístico fue neutralizado por los sistemas de defensa aérea".

    El ministerio de Defensa de Turquía informó este viernes que un misil balístico procedente de Irán fue derribado en el espacio aéreo turco por las defensas de la OTAN, en el tercer incidente de este tipo en poco más de una semana en la guerra desatada en Medio Oriente.

    “Un proyectil balístico lanzado desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco fue neutralizado por los sistemas de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental”, según un comunicado del Ministerio.

    En tanto, en las últimas 24 horas, la Fuerza Aérea de Israel bombardeó más de 200 objetivos en el oeste y el centro de Irán, con apoyo de la Dirección de Inteligencia. Los blancos incluyeron lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y plantas de producción de armas del régimen iraní.

    Durante la madrugada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en redes sociales que las fuerzas estadounidenses tienen “una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra” y que están “ destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán”.

    Desde el interior de Irán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) amenazó a opositores locales y advirtió que podrían enfrentar “un golpe aún más fuerte que el del 8 de enero”, en alusión a la represión de las protestas registradas ese mes contra el entonces régimen de Ali Khamenei en Teherán y otras ciudades.

    Además, Teherán lanzó una nueva ola de misiles que fueron detectados por el Ejército de Israel y por países del Golfo como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. Los impactos dejaron más de 60 heridos en la región. El servicio de ambulancias israelí Magen David Adom informó que 58 personas resultaron lesionadas tras un ataque con proyectiles contra Zarzir, una ciudad cercana a la frontera con Líbano.

