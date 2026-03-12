    • 12 de marzo de 2026 - 15:43

    Tensión en Michigan: un hombre armado embistió su vehículo contra una sinagoga y la Policía lo mató

    Un hombre armado atacó una Sinagoga en Michigan. Tras enfrentarse a los tiros, fue abatido por la Policía.

    Humo sale del Templo de Israel de Michigan.
    Un hombre armado embistió este jueves un vehículo contra una sinagoga y fue abatido tras tirotearse con agentes de seguridad en Michigan, en el norte de Estados Unidos, en plena tensión por la guerra en Medio Oriente. Una fuente de AP dijo que el presunto atacante murió.

    El hecho afectó la sinagoga Templo de Israel, de la localidad de West Bloomfield Township, al noroeste de Detroit, informó CNN. El complejo también alberga una escuela.

    “Cuando el sospechoso llegó a la sinagoga, la seguridad lo vio y lo enfrentó a tiros”, dijo el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard. “Cuando el sospechoso llegó a la sinagoga, la seguridad lo vio y lo enfrentó a tiros”, dijo el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard.

    Según EFE, una persona aparentemente armada embistió un vehículo contra una sinagoga en West Bloomfield.

    “El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Míchigan y responde a la aparente situación de embestida de un vehículo y a un tirador activo en la sinagoga Temple Israel”, detalló el director del FBI, Kash Patel, en redes sociales.

    Imágenes aéreas capturadas por la televisora local WXYZ muestran que una columna de humo sale de la sinagoga del Templo de Israel.

    Según AP, el personal de seguridad de la sinagoga se enfrentó a tiros con al menos una persona. WDIV-TV reportó que un camión se estrelló contra el templo.

    La policía del condado Oakland informó que las autoridades están despejando el edificio. Cerca de una docena de padres corrieron para recoger a sus hijos de una escuela para la primera infancia dentro del edificio.

    El distrito escolar de West Bloomfield entró en confinamiento.

    La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, dijo que trabaja con la Policía Estatal de Michigan para obtener más información del hecho.

    “El antisemitismo y la violencia no tienen cabida en Michigan”, afirmó en un posteo en X.

