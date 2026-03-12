Irán atacó dos petroleros e Israel responde a nuevos bombardeos y hace una advertencia al Líbano

El régimen de Irán atacó y prendió fuego a dos petroleros en aguas iraquíes la madrugada del jueves y elevó la presión sobre las instalaciones petroleras y de transporte en Medio Oriente . El ataque intensificó una serie de acciones contra la infraestructura energética regional, en respuesta a la afirmación del presidente Donald Trump de que Estados Unidos ya “ganó” la guerra.

Irán se adjudicó el ataque a los barcos comerciales en el estrecho de Ormuz: "Esperen un barril de petróleo a 200 dólares"

En un mitin de campaña en Kentucky, Trump sostuvo que Estados Unidos ganó la guerra pero señaló que no quiere regresar al conflicto de forma periódica. “No queremos irnos antes, ¿verdad? Tenemos que terminar el trabajo”, dijo el miércoles.

Mientras tanto, los precios del petróleo, que a comienzos de la semana rozaron los 120 dólares por barril antes de retroceder a alrededor de 90, volvieron a superar el umbral de los 100 dólares y extendieron las ganancias en el comercio asiático del jueves ante nuevos temores por interrupciones del suministro.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó con la toma por la fuerza de territorio libanés si Hezbollah mantiene sus ataques en el norte de Israel, después del lanzamiento de unos 200 proyectiles.

Katz adelantó en un comunicado: "Advertí al presidente del Líbano (Joseph Aoun) de que si el gobierno libanés no sabe cómo controlar el territorio y evitar que Hezbollah amenace las comunidades del norte y dispare hacia Israel, tomaremos el territorio y lo haremos nosotros mismos"

El ministro ordenó además al Ejército prepararse "para expandir la actividad" en el Líbano, en lo que defendió como una actuación para "restaurar la paz y la seguridad" de las comunidades fronterizas.

En una llamada con líderes europeos el lunes, Aoun aseguró que la escalada entre Israel e Hezbollah fue "una trampa" contra el Gobierno libanés y sus fuerzas armadas a fin de concretar una invasión israelí del país. Aoun advirtió: "Esto pretende obligar al Líbano a elegir entre dos opciones: entrar en enfrentamiento directo con la agresión israelí o bien abstenerse de dicho enfrentamiento, permitiendo que el mismo grupo armado pueda lanzar una campaña populista con el pretexto de la incapacidad del Estado para proteger a su gente".