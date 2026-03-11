11 de marzo de 2026 - 13:29

Una joven de 26 años cayó por la ventana de un colectivo y murió: el impactante video

La estructura se desprendió en una curva y Renata Yassu Nakama, de 26 años, sufrió un grave traumatismo cranoencefálico. Tenía dos hijos de ocho y seis años y su familia pide justicia.

Renata Yassu Nakama, de 26 años, murió tres días después del incidente. 

Por Redacción Diario de Cuyo

Una joven madre de 26 años murió tras caer de un colectivo en movimiento en la ciudad brasileña de São Sebastião, en el litoral de San Pablo, y todo el trágico episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del vehículo.

El incidente ocurrió el 2 de enero, cerca de las 12:15, en la ruta Rio-Santos (SP-055) y recién se dio a conocer este miércoles, el día en que la mujer hubiese cumplido 27 años.

El momento del accidente y la investigación en curso

Las imágenes muestran que el colectivo estaba lleno y que la joven, que viajaba adelante, estaba apoyada contra una ventana cerca de la puerta y agarrada de una barra.

Unos ocho minutos después, a las 12:23, la ventana comenzó a desprenderse del marco. Poco más de un minuto después, al tomar una curva, Renata soltó la barra, la ventana se desprendió por completo y la joven cayó hacia el costado de la ruta, momento en que se golpeó con fuerza la cabeza contra el asfalto.

Las cámaras de seguridad grabaron el momento en que Renata Yassu Nakama salió expulsada por la ventana. (Foto: captura de video).

El chofer detuvo el colectivo y los pasajeros se bajaron para ayudar a Renata, que se levantó. Fue trasladada de urgencia al hospital, donde se le diagnosticó un grave traumatismo cranoencefálico. Murió tres días después. La víctima dejó dos hijos, de seis y ocho años.

Las autoridades siguen investigando el caso. El conductor del colectivo declaró que transportaba 77 pasajeros, dentro del límite permitido, y que la joven “decidió por cuenta propia saltar la barrera y ocupar un lugar no destinado a pasajeros”.

La familia de Renata afirma que ella le indicó al chofer donde se iba a instalar. (Foto: gentileza g1).

El abogado que representa a la familia de Renata afirma, sin embargo, que el conductor le permitió permanecer donde estaba.

“Las imágenes muestran que Renata señaló el lugar hacia donde se dirigía, el conductor la vio dirigirse a ese lugar, no le impidió ingresar allí, no detuvo el viaje, continuó camino, y en medio del trayecto salió expulsada del vehículo por una falla estructural”, dijo la abogada Gabriella Prado.

Medidas judiciales y respuesta de las autoridades

La empresa Sancetur, responsable del servicio, informó que el caso está en manos de su área jurídica y evitó hacer declaraciones públicas. Por su parte, la municipalidad de São Sebastião comunicó este martes que abrió una investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido. Se solicitaron registros operativos, imágenes del sistema interno y documentos técnicos a la concesionaria, además de una inspección al colectivo involucrado.

Renata Yassu Nakama murió tras dás después del incidente. (Foto: gentileza g1).

El caso también es objeto de una acción judicial. En el último mes, la Justicia concedió una medida cautelar para que la municipalidad y la empresa de transporte paguen una pensión alimenticia mensual a los hijos de Renata.

Desde su muerte, los padres e la joven asumieron la responsabilidad de cuidar a los dos hijos que dejó y dijeron que aún no cobraron nada.

“Son dos niños que están sin madre y necesitan apoyo psicológico, porque a veces se vuelven callados y retraídos, y no sabemos exactamente qué les pasa. Pero aún no tenemos los recursos para cubrir estos gastos”, dijo al medio g1 el padre de Renata, Sérgio Yassu Nakama.

La comunidad sigue esperando respuestas y la investigación continúa para determinar las responsabilidades en esta tragedia que conmocionó a São Sebastião.

