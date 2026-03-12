12 de marzo de 2026 - 13:32

Rompió el silencio el nuevo líder de Irán, Mojtaba Jamenei: "Vengaremos la sangre de nuestros mártires"

Además afirmó que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado.

Por Agencia Noticias Argentinas

El nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, juró este jueves "venganza por los mártires" de su país, instó a mantener el cierre del Estrecho de Ormuz y se comprometió a abrir nuevos frentes en el conflicto con Estados Unidos e Israel.

En su primer mensaje como líder supremo, publicado el jueves en su sitio web oficial, afirmó que se están realizando estudios para abrir otros frentes de batalla donde el enemigo es "vulnerable e inexperto".

Añadió que estas medidas se tomarían si la guerra continúa y favorecen los intereses de Irán.

Mojtaba Jamenei brindó un discurso en televisión abierta en lo que fue su primera aparición pública tras suceder a su padre, Ali Jamenei (fallecido en el marco de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel).

Según recoge la Agencia Noticias Argentinas de Xinhua el ayatollah juró represalias por las agresiones recibidas y ratificó que Teherán mantendrá su postura de respuesta bélica, sentenciando:' Vengaremos la sangre de nuestros mártires'."

“Todas las bases de Estados Unidos en la región serán atacadas”, amenazó, en tanto que pidió unidad al pueblo iraní, continuó, en un mensaje que también figura en su sitio web oficial.

