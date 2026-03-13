Jair Bolsonaro internado: el expresidente está en terapia intensiva

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue internado en una unidad de terapia intensiva en Brasilia luego de ser diagnosticado con bronconeumonía bacteriana bilateral , según informaron los médicos que lo atienden. El dirigente de 70 años debió ser trasladado de urgencia desde la prisión donde cumple condena tras presentar un cuadro de fiebre alta y dificultades respiratorias.

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De acuerdo con el parte difundido por el hospital DF Star , el exmandatario presentó fiebre elevada, caída en la saturación de oxígeno, sudoración intensa y escalofríos , síntomas que encendieron las alarmas médicas y motivaron su traslado inmediato desde el complejo penitenciario hasta el centro de salud de la capital brasileña.

Tras realizarle distintos estudios clínicos, los médicos confirmaron el diagnóstico de bronconeumonía bacteriana bilateral , una infección respiratoria que afecta ambos pulmones.

Ante ese escenario, el equipo médico decidió iniciar un tratamiento con antibióticos administrados por vía intravenosa y mantener al exjefe de Estado bajo monitoreo permanente en terapia intensiva .

Bolsonaro cumple actualmente una condena de 27 años de prisión por su responsabilidad en los hechos vinculados al intento de subvertir el orden democrático tras las elecciones presidenciales de 2022, en las que resultó derrotado por el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva .

Las condiciones de detención del exmandatario

El líder de la derecha brasileña se encuentra alojado en el complejo penitenciario Papuda, ubicado en Brasilia. Según reportes judiciales, ocupa un espacio preparado para cuatro personas que cuenta con cocina, televisión, cama matrimonial y un pequeño patio externo privado.

La internación del exmandatario generó fuertes críticas de su entorno político y familiar. Su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, cuestionó la decisión judicial de mantenerlo detenido y pidió que se le otorgue prisión domiciliaria por razones humanitarias.

“Están jugando con la vida de mi padre”, afirmó el legislador ante periodistas a la salida del hospital donde permanece internado el exmandatario.

Para conocer más sobre el contexto político regional también podés leer nuestro análisis sobre las tensiones políticas en Brasil tras la condena judicial al expresidente Jair Bolsonaro dentro de nuestro portal.

Antecedentes médicos tras el atentado de 2018

El expresidente ha sufrido varios problemas de salud en los últimos años, en gran parte derivados del ataque con cuchillo que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

Aquel episodio lo obligó a someterse a múltiples cirugías abdominales y desde entonces experimenta complicaciones recurrentes, entre ellas episodios severos de hipo, vómitos y trastornos gastrointestinales.

Mientras tanto, el Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó en varias oportunidades los pedidos de la defensa para que Bolsonaro cumpla su condena fuera de prisión, argumentando que no existen fundamentos legales suficientes para modificar su régimen de detención.

El estado de salud del exmandatario se produce además en un contexto político sensible en Brasil, a pocos meses de las elecciones generales previstas para octubre, donde su figura sigue teniendo influencia dentro del espacio conservador.